Un francobollo dedicato all'Albero di Natale più grande del mondo | Ultime ore per ammirarlo a Gubbio - Tuttoggi

L’Abete umbro sarà protagonista del programma filatelico 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che celebrerà la gigantesca installazione luminosa con l'emissione (nel prossimo dicembre) di un francobollo a lui dedicato | Domenica 8 gennaio si spengono le luci

L’Albero di Gubbio sempre più simbolo del Natale italiano. L’Abete umbro – il più grande del mondo – sarà infatti protagonista del programma filatelico 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che celebrerà la gigantesca installazione luminosa con l’emissione, nel prossimo dicembre, di un francobollo a lui dedicato.

Anche per il Natale 2023, infatti, lo Stato procederà all’emissione di due francobolli dedicati alla serie “Festività”, uno religioso e uno laico, con quest’ultimo che sarà rappresentato proprio dall’Albero di Gubbio. Tra gli altri vanti del Made in Italy che avranno questo onore ci sono anche l’aeronautica Militare (in occasione del 100° anniversario), l’Hellas Verona Calcio (per i suoi 120 anni) e Alessandro Manzoni (150° anniversario della scomparsa).