Frana in località Sant'Andrea, dalla Provincia stanziati 150 mila euro per Giano - Tuttoggi.info

Il capogruppo di FdI ringrazia la presidente Proietti per l'accoglimento della richiesta di spesa per progettazione e verifiche geologiche

“La Provincia di Perugia ha approvato lo stanziamento di 150 mila euro per la progettazione e le verifiche geologiche per intervenire sul movimento franoso lungo la Sp 451 che attraversa il Comune di Giano dell’Umbria in località Sant’Andrea. Ringrazio la presidente Stefania Proietti, che ha dato seguito alla mia mozione approvata all’unanimità in consiglio a settembre 2022, accogliendo peraltro in questa fase di assestamento di bilancio l’emendamento da me presentato in sede di bilancio di previsione, condividendo così nei fatti la sensibilità e l’esigenza di intervenire prontamente su questa emergenza che si sta protraendo da anni. Poter progettare l’intervento su questa importante arteria del nostro territorio, per la quale dal 2019 mi sto battendo in seno al consiglio provinciale, rappresenta il primo passo per la risoluzione di un problema impellente, che anno dopo anno sta peggiorando, mettendo a rischio l’incolumità delle centinaia di persone e dei mezzi in transito quotidianamente sulla carreggiata. Sarà quindi presto possibile quantificare concretamente la portata dell’opera di consolidamento e messa in sicurezza necessarie, così da procedere poi al reperimento dei fondi. Sottolineo positivamente anche la presenza sul piano triennale delle opere pubbliche di 350 mila euro (annualità 2025 e 2026) per risanare le lesioni sul ponte in pietra sulla Sp 452, poco a di sotto del borgo di Castagnola, oggetto di vari sopralluoghi svolti dal sottoscritto con i tecnici dell’ente in questi anni”.

E’ quanto dichiara Jacopo Barbarito, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio provinciale e vice sindaco di Giano dell’Umbria.