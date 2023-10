Fosso Villa Pitignano, ok all’intervento contro il rischio idrogeologico

I lavori, in due lotti, per la sistemazione idraulica della zona già colpita da un'alluvione

Dopo quello per la Ripa di Pretola, attualmente in corso, prende corpo un altro intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale. Per la zona in prossimità del Fosso Villa a Villa Pitignano la Giunta comunale ha infatti approvato un progetto di fattibilità tecnico-economica (la cui redazione era stata affidata alla Eco Geo Engineering srl di Trevi dall’Unità operativa Ambiente e Energia del Comune di Perugia) dell’importo complessivo di 2,2 milioni.

Per ridurre la pericolosità dei luoghi e il rischio idraulico nella zona urbanizzata di Villa Pitignano dove è presente il Fosso Villa, gli interventi previsti riguardano la riapertura del fosso nella parte a monte del tratto urbanizzato, adeguando la sezione di deflusso delle acque per portate al colmo duecentennali; l’installazione di opere di protezione spondale e l’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria (fognatura mista pubblica), nel tratto in prossimità dell’edificato. Ulteriori interventi riguarderanno la riduzione della velocità di deflusso delle acque e il rallentamento del trasporto solido.

“Anche a Villa Pitignano – commenta l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Otello Numerini – prevediamo una importante opera di difesa del suolo confermando l’impegno dell’amministrazione per il tema della riduzione del rischio idrogeologico e quindi della prevenzione di future emergenze, così attuale e sentito anche nei nostri territori, specie in zona altamente urbanizzate e adiacenti a corsi d’acqua già interessate da eventi estremi legati a precipitazioni di particolare portata”.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è suddiviso in due lotti funzionali. Il primo, di importo pari a 700mila euro, è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-25 del Comune e finanziato con le risorse della Missione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica) Componente 4 (C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica). Le successive fasi progettuali, quindi, riguarderanno tale lotto che include gli interventi finalizzati a ripristinare l’officiosità idraulica del tratto di Fosso Villa in corrispondenza nella zona urbanizzata.