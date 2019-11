Forza Italia si complimenta con il nuovo Rettore, “Forza Italia sarà sempre a fianco della Università”

A seguito della presentazione odierna – 7 novembre – della squadra che governerà l’Università degli Studi di Perugia nei prossimi sei anni a seguito dell’elezione del nuovo Magnifico Rettore, i parlamentari di Forza Italia On. Catia Polidori, Raffaele Nevi e Sen. Fiammetta Modena hanno inviato i propri saluti al neo rettore Maurizio Oliviero, il Prorettore Vicario Fausto Elisei e i delegati Luca Bartocci, Stefano Brancorsini, Paolo Berardi, Gabriele Cruciani, Carla Emiliani, Daniele Porena, Roberto Rettori, Stefania Stefanelli, Mario Tosti, Helios Vocca.

I parlamentari si complimentano con il nuovo Magnifico Rettore e con tutti i delegati, sicuri che faranno un ottimo lavoro per l’Ateneo, il corpo docente, amministrativo e studentesco. “Forza Italia sarà sempre a fianco della Università per il valore intrinseco che rappresenta per il presente e il futuro della comunità”.

