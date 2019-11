Università, il rettore Oliviero ha scelto la sua squadra

Il rettore Maurizio Oliviero ha scelto la sua squadra per il governo dell’Università degli Studi di Perugia. Oliviero ha tenuto per sé le deleghe al diritto allo studio ed ai rapporti convenzionali, compresa quella delicata per la convenzione con la Regione Umbria in materia di sanità.

Prorettore vicario, come era negli accordi sin dal momento del ticket che ha portato Maurizio Oliviero a succedere a Franco Moriconi, è Fausto Elisei, che ha la delega allo sviluppo strategico dell’ateno, ranking dell’università e sviluppo servizi bibliotecari.

Gli altri delegati del rettore: Luca Bartocci (Bilancio e programmazione), Paolo Belardi (patrimonio, comunicazione, tutela ambiente, politiche energetiche), Stefano Brancorsini (affari sedi di Terni e sedi distaccate), Gabriele Cruciani (terza missione), Carla Emiliani (didattica e alta formazione), Daniele Porena (riforme, semplificazione, supporto legale, digitalizzazione), Roberto Rettori (orientamento, dottorato, tutoraggio, divulgazione scientifica), Stefania Stefanelli (internazionalizzazione, cooperazione internazionale), Mario Tosti (risorse umane), Helios Vocca (ricerca e al foundrasing).

Queste le “macro aree”, come le ha definite Oliviero, nelle quali i suoi delegati opereranno, pur in uno spirito di cooperazione e collegialità all’interno di Palazzo Murena.

