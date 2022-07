Forum delle Acque di Villalago, il documento d'intenti per progetti futuri: Piediluco e Cascata nel mirino - Tuttoggi

Un confronto tra istituzioni, aziende, enti pubblici e privati, ricercatori e scienziati

Il Forum, nello specifico, ha consentito il confronto tra istituzioni, aziende, enti pubblici e privati, ricercatori, scienziati, al fine di trovare soluzioni e idee relative alle tematiche individuate. Sotto la lente, a tal proposito, la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della Cascata delle Marmore, la

salvaguardia e la rigenerazione delle acque di Piediluco, progettazioni nella Rete dei Musei dell’Acqua, la creazione di un centro di rilevanza nazionale sul tema dell’educazione alla sostenibilità.

Gli interventi delle istituzioni

Gli interventi delle istituzioni, nella giornata iniziale, hanno sottolineato l’importanza delle

tematiche del Forum e la coerenza con le agende delle istituzioni. Mariassunta

Peci, dirigente dell’Ufficio Unesco del Ministero della Cultura, ha ricordato che tutte le

politiche Unesco si concentrano sull’equilibrio del triangolo uomo-natura-cultura. Enrico

Melasecche, assessore della Regione Umbria, ha fatto riferimento alle recenti progettazioni

finanziate dalla Regione per la Cascata. Il sindaco di Terni, ancora, ha sottolineato l’importanza della riscoperta dell’identità della città, che, appunto, nasce dall’acqua.

Temi di attualità e di ampio interesse: al centro dell’attenzione l’Acqua

Durante le intense giornate del Forum, poi, i relatori intervenuti hanno stimolato interessanti

riflessioni su temi di attualità e di ampio interesse. In primis il ruolo rilevante dei Musei

dell’Acqua, per trasmettere alle generazioni future il valore di un elemento prezioso.

“Il rapporto con l’acqua – è stato sottolineato – nasce da una dipendenza fisica e da un amore innato per questa sostanza, fonte vitale di benessere e rigenerazione, ma anche di continua ispirazione”.

“Acqua significa anche Comunità, condivisione e partecipazione, senza dimenticare il suo

ruolo primario nel turismo e la sua capacità attrattiva”

La tavola rotonda con la realtà locale

Un momento di partecipazione appassionato e coinvolgente, infine, la tavola rotonda con la

realtà locale. In quest’occasione rappresentanti del territorio hanno potuto raccontare le proprie storie

e le proprie idee, in un confronto con ricercatori e professori universitari.

L’attenzione rivolta alla risorsa Acqua è stata riconosciuta da tutti come centrale nel dibattito contemporaneo, soprattutto in quest’epoca di cambiamenti climatici.

Il documento programmatico definito al termine della manifestazione

Di seguito il documento programmatico, riferimento per le attività future sul territorio, definito al termine della manifestazione:

Il territorio tra la Cascata delle Marmore e Piediluco, considerando anche il vasto bacino

imbrifero di riferimento, vanta ricchezze naturali, caratteristiche storiche ed un patrimonio

culturale tali da poter diventare un punto di riferimento, nazionale e non solo, sullo studio

della gestione delle acque, sull’analisi dei cambiamenti climatici, sull’educazione e l’alta

formazione alla sostenibilità;