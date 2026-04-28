Calenda "Vedere cacciare le bandiere dell'Ucraina mi mette grande tristezza" - Tuttoggi.info

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Calenda “Vedere cacciare le bandiere dell’Ucraina mi mette grande tristezza”

ItalPress

Calenda “Vedere cacciare le bandiere dell’Ucraina mi mette grande tristezza”

Mar, 28/04/2026 - 21:03

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BOLOGNA (ITALPRESS) – “Per chi è stato in Ucraina e ha visto i ragazzi andare a difendere la loro libertà e il desiderio di essere europei da un pericoloso dittatore fascista pensare che noi cacciamo le loro bandiere è una cosa che mi mette una grande tristezza”. In occasione della presentazione del suo libro, Carlo Calenda, leader di Azione, è intervenuto sul tema della bandiera dell’Ucraina allontanata dal corteo del 25 aprile proprio a Bologna. E sulla possibile convergenza del centro sinistra sui temi della politica estera in vista delle prossime elezioni: “Non riuscirà a convergere su niente se non su un punto: mandare a casa la Meloni, così come la Meloni converge su un solo punto e cioè che non ci sia la sinistra e mentre convergono su questi punti che non vogliono dire niente noi rischiamo il blocco della produzione industriale in Italia”

xt1/pc/mca1

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