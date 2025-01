Forti raffiche di vento, albero cade su auto in transito | Grossa pianta blocca via Aldo Bologni - Tuttoggi.info

Forti raffiche di vento hanno caratterizzato la giornata odierna (12 gennaio), a Città di Castello, con diversi interventi di Polizia locale, vigili del fuoco e squadre operative del Comune per la caduta di alberi e rami.

Nel primo pomeriggio, in località Baucca, un albero di acacia è caduto sopra un’auto in transito condotta da un 70enne tifernate. Fortunatamente l’uomo – quasi per miracolo – non è rimasto ferito ma i danni alla vettura sono stati notevoli. È stato comunque predisposto senso unico alternato – per circa mezz’ora – per liberare la strada.

Alle 16.30 un altro intervento è avvenuto in via Aldo Bologni per un’altra caduta di una pianta, che ha provocato la chiusura della strada. Anche in questo caso nessuno si è fatto male ma c’è voluta circa un’ora per tagliare tronco e rami per ripulire la carreggiata. Il traffico è stato deviato.

Nel corso della giornata poi sono stati effettuati altri interventi minori a Volterrano, San Donino e Bivio Lugnano. Alle 19.30 la Polizia locale è arrivata a Lerchi per garantire le operazioni di rimozione di un grosso ramo, caduto proprio al centro della sede stradale. Anche in questo caso nessun mezzo è stato coinvolto.