Fontana del Leone, in programma lavori di manutenzione - Tuttoggi

L'annuncio dell'assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo, in consiglio comunale

“Dopo anni di mancate manutenzioni proprio in questi giorni sono partiti i cantieri per il ripristino del camminanti lungo il perimetro pedonale della Rupe. A breve ripuliremo la rupe e attiveremo l’Osservatorio. Abbiamo ripreso in mano i progetti ed interverremo anche nella zona della Fontana del Leone”.

Lo ha detto in consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo, rispondendo a una interrogazione di Martina Mescolini (Pd) con cui si chiedeva di conoscere gli interventi di manutenzione previsti per la Rupe e per la riqualificazione dell’area della Fontana del Leone interessata da movimenti franosi.