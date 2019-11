Foligno su RaiNews24 con “A R Framenti d’Arte”, la rubrica di Costantino d’Orazio

Due giorni umbra per il critico d’arte Costantino d’Orazio, in tour per la presentazione del suo nuovo libro, “Mistero Van Gogh”. D’Orazio racconta l’artista e il genio in una ricostruzione romanzata arricchita da alcune ricostruzioni su opere dell’artista che risultano scomparse.

Il primo appuntamento c’è stato ieri sera, a Palazzo Candiotti, il quartier generale dell’Ente Giostra della Quintana. Tanta gente, in primis il mondo della Quintana e della cultura di Foligno, ad ascoltare l’appassionato racconto.

Con la seconda giornata, D’Orazio ha portato con sé anche le telecamere di RaiNews24. Sul canale 48 del digitale terrestre, il critico porta avanti dal 2014 una rubrica che fa scoprire le migliori bellezze del territorio e questa volta Foligno c’è entrato a pieno titolo. Accompagnati da una delegazione folignate, capitanata dalla vicepresidente dell’Ente, Rita Barbetti, le telecamere hanno visitato il Monastero di Sant’Anna, l’oratorio Nunziatella, la Calamita Cosmica, Palazzo Trinci e Palazzo Candiotti.

Appuntamento sabato alle 13.50 e alle 18.50 e domenica, alle 10.50 e alle 17.50.

