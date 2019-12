Foligno, poker Imbibe: ancora nella guida dei migliori cocktail bar

Ha fatto poker l’Imbibe di Foligno, il locale della movida che per il quarto anno consecutivo entra nella “BluBlazer”, la guida che raccoglie e premia i migliori cocktail bar d’Italia. Così Foligno, il centro del mondo, diventa ufficialmente anche centro del mixology e del buon bere.

La storia

Il locale, incastonato nelle vie della movida, apre nel 2014, con un nome che in inglese significa “assorbire”, “assimilare” in latino. Ma Imbibe è anche un libro e una rivista per addetti ai lavori e appassionati. Da questo il nome di “un locale nato per bere bene – racconta il patron, Leonardo Ferretti – per insegnare ai nostri clienti cosa bere e a non adeguarsi alle scelte del bar. Un locale nato come punto di studio, prima di tutto per noi dietro al bancone, ma anche per i nostri ospiti”. Bando al commerciale e al dozzinale, ogni cosa è dunque studiata nei minimi dettagli.

Mister Imbibe

Il regista del successo è Leonardo Ferretti. “Far parte della guida “BlueBlazer” è sempre una grande soddisfazione soprattutto perché essa cresce di importanza ogni anno”. E qual è il segreto? “Bisogna dare sicuramente importanza alla ricerca e allo sviluppo di nuove ricette ma senza mai abbandonare la miscelazione dei grandi classici. E’ molto importante anche la presenza del giusto staff che a volte è decisamente difficile da reperire”.

Il riconoscimento è stato ritirato qualche giorno fa a Milano.