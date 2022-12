Foligno, operazione "Borghi sicuri" | Identificate 114 persone e controllati 73 veicoli - Tuttoggi

Foligno, più controlli e sicurezza grazie all'operazione "Borghi sicuri" della Polizia di Stato. Al setaccio anche le frazioni del Comune

Proseguono i controlli della Polizia di Stato di Perugia che, nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri”, ha rafforzato la propria presenza nel folignate per prevenire il fenomeno delle truffe e dei furti che, in questo periodo, hanno registrato una recrudescenza. In particolare, la scorsa settimana, il monitoraggio ha interessato il territorio comunale di Foligno e nello specifico le zone di Sant’Eraclio, Borroni, Corvia, Fiamenga e Paciana.

L’attività è stata preceduta da un’analisi delle principali criticità e delle caratteristiche del territorio al fine di poter meglio calibrare la presenza della Polizia di Stato per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità. In questo modo sono stati individuati gli obiettivi sensibili da monitorare, anche in considerazione degli aspetti geografici e territoriali, garantendo, in tal modo, una maggiore efficacia all’azione di controllo e di deterrenza.