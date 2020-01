Foligno, il Comune cerca rappresentanti per enti e aziende: riaperti i termini

Sono stati riaperti i termini per la presentazione della manifestazione di interesse alla nomina o designazione, come rappresentanti del Comune di Foligno, in enti, istituzioni e associazioni. La scadenza è fissata al 14 febbraio, alle 12.

I requisiti

Tra i requisiti generali per la presentazione della domanda, la iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Foligno o di altro Comune italiano; l’assenza di condizioni di incandidabilità, inconferibilità, e incompatibilità previste da leggi o regolamenti vigenti; l’assenza di procedimenti giudiziari in corso per reati contro la pubblica amministrazione; l’assenza di rapporti di parentela con il sindaco. Saranno considerati – dai curricula dei candidati – la comprovata competenza tecnica o giuridico-amministrativa, l’esperienza legata a professioni esercitate, la trasparenza nell’espletamento dell’incarico e il grado di autonomia.

Le domande

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda con le seguenti modalità: a mano alloSportello Unico Integrato (ex Urp), Piazza della Repubblica 10 oppure attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it o mediante raccomandata A.R. inviata al Comune di Foligno, segreteria del sindaco, piazza della Repubblica 10. La domanda dovrà contenere la dichiarazione dell’interessato, curriculum vitae, copia di un valido documento di riconoscimento. Per ogni dettaglio è possibile consultare il sito del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it.