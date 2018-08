Foligno, concorso fotografico #TopinoUnFiumeUnaSocietà

Ultimi giorni per #TopinoUnFiumeUnaSocietà il concorso fotografico gratuito, ideato dall’associazione sportiva folignate Pescatori del Topino, che permette a tutti gli amanti della fotografia, professionisti e non, di raccontare il territorio regionale umbro dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e di evidenziarne la ricchezza faunistica, attraverso il linguaggio iconografico.

La scadenza del bando è fissata per il 31 agosto. Ai partecipanti è richiesto di inviare tre foto rappresentative inerenti il tema del concorso. Per aderire basta accedere alla sezione dedicata del sito www.pescatorideltopino.it/concorso-fotografico/ compilare i form allegati ed inviare tutto via mail. Al termine del concorso una giuria di esperti selezionerà i tre scatti migliori.

Il concorso ha una sua triplice veste ed è atipico in quanto: è gratuito; per l’occasione si ricorda un noto fotografo folignate deceduto lo scorso anno, Maurizio Ciocconi; e la massiccia partecipazione porta ad un aumento della beneficenza che l’associazione sportiva folignate dei Pescatori del Topino ha voluto sviluppare ed attribuire al concorso. Tra i primi ad iscriversi spicca il nome di Matteo Ciocconi, figlio di Maurizio, che ha voluto partecipare attivamente in quanto ha intrapreso questa passione grazie al padre, utilizzando proprio la sua attrezzatura.

Gli scatti saranno poi oggetto di una mostra, nel mese di ottobre, presso il Ristorante Cucinaa di Foligno. Le premiazioni avverranno a novembre in occasione della festa conclusiva del decennale dell’associazione.

“Scatta, partecipa e vinci” questa la frase nella locandina dell’evento, dedicato a tutti. Aderire è semplice basta scattare qualche foto, anche da smartphone, inviarle, assieme alla domanda di partecipazione, alla mail dell’associazione, ed il gioco è fatto.

Beneficenza, ricordo e divulgazione del territorio regionale umbro tramite il linguaggio iconografico questo è il concorso gratuito “Topino, un fiume, una società”. Iscrivetevi numerosi.

