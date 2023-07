Fitofarmaci per 30mila euro rubati in Umbria e nascosti in un box auto in Puglia, nei guai 33enne - Tuttoggi.info

Il giovane bracciante agricolo è accusato di ricettazione, il furto era avvenuto a Giano dell'Umbria

I carabinieri spoletini, in sinergia con i colleghi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno denunciato in stato di libertà un 33enne bracciante agricolo, residente a Canosa di Puglia, accusato di ricettazione dopo il rinvenimento nella sua disponibilità di 30.000 euro di farmaci presso un box auto privato.

Nel dettaglio la scorsa settimana, a Giano dell’Umbria, ignoti si sono introdotti durante la notte in un consorzio agrario della zona, sfondando un muro di un magazzino, per rubare un’ingente quantitativo di fitofarmaci, normalmente utilizzati quali antiparassitari/pesticidi per la protezione delle colture vegetali, nonché per la prevenzione e cura delle malattie delle piante.

L’ammontare del danno è stato successivamente quantificato in una stima di circa 30.000 euro, ritenuto provento di furto. Le indagini e gli accertamenti successivi dei carabinieri di Spoleto hanno consentito di individuare e intercettare la filiera sino a giungere in Puglia. Si è proceduto dunque ad eseguire una serie di perquisizioni nella regione meridionale, che hanno restituito i risultati attesi con il rinvenimento completo del materiale ricettato, normalmente impiegato nel settore agricolo.

Sono inoltre stati riscontrati altri furti simili, andando a recuperare il materiale in esame in quantitativi di gran lunga superiore rispetto a quanto accaduto in Giano dell’Umbria.