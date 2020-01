Finisce nel campo con l'auto, aveva tasso alcolemico 4 volte oltre il limite - Tuttoggi

I carabinieri di San Giustino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia un 24enne del posto.

Il giovane, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, mentre percorreva la Sp 100 nel tratto da San Giustino a Pistrino, ha perso il controllo dell’auto finendo nel campo sottostante l’opposta corsia di marcia.

Immediatamente soccorso da personale del 118 è stato accompagnato per le cure del caso presso all’ospedale di Città di Castello. Le successive verifiche richieste ai sanitari dai militari, intervenuti per gli accertamenti sullo stato psicofisico del giovane (doverosi in caso di incidente stradale), hanno consentito di appurare come il giovane si trovasse in stato di ebbrezza, con un tasso di alcool nel sangue di 2,19 g/l, quindi oltre 4 volte superiore al limite massimo consentito pari a 0,5 g/l.

I carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro della patente di guida (prevista fino ad un massimo di ben 2 anni) ma anche al deferimento a piede libero per aver rifiutato gli accertamenti finalizzati al controllo sull’eventuale uso di stupefacenti.