Finisce in un fosso con la moto, grave 17enne

Brutto incidente, ieri pomeriggio (mercoledì 22 agosto), per un centauro 17enne. Il giovane, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua moto 125 ed è finito in un fosso lungo la strada che costeggia la E45, all’altezza della località Capanne (San Giustino).

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, date le gravi condizioni del ragazzo, hanno preferito optare per il trasferimento diretto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Tuttora il giovane sangiustinese è ricoverato in gravi condizioni, anche se, da quanto emerge, non sarebbe in pericolo di vita.

