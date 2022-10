Finanziamento di 1.600.000 euro per Monte Castello di Vibio grazie ai bandi del PNRR - Tuttoggi

Finanziamento per creare spazi artistici, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento energetico della scuola e aree polifunzionale

E’ stato firmato nella Sala Consiliare del Comune di Monte Castello di Vibio l’Accordo per l’ATS tra il Comune ed i vari partner che daranno attuazione al progetto MCdV Art Academy risultato vincitore del Bando PNRR Borghi Linea B. Una progettualità valutata con il più alto punteggio tra i 5 progetti selezionati per la regione Umbria che ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 1.600.000 e che cambierà il volto del piccolo borgo creando spazi ed eventi di diffusione e promozione dell’arte.

Gli interventi di natura strutturale saranno finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche ed all’efficientamento energetico del palazzo comunale e dell’edificio della ex scuola media oltre che alla realizzazione di uno spazio polifunzionale presso l’area camper. Gli spazi che si andranno a recuperare o creare ex novo potranno essere messi a disposizione dei vari soggetti partner per attività educative, formative ed espositive creando importanti occasioni di crescita culturale e di apertura verso il mondo.