Fiere di San Florido, nel weekend Castello invasa da 230 banchi | Domenica negozi aperti - Tuttoggi.info

Gli ambulanti tornano a riempire il centro storico dentro e fuori le mura da venerdì 17 a domenica 19 novembre, espositori anche in viale Diaz | In piazza Gabriotti il mercato dell’artigianato e prodotti tipici

A Città di Castello torna il weekend delle Fiere di San Florido, una tradizione molto sentita da tifernati e non.

Dopo le celebrazioni dei santi patroni della città, da venerdì 17 a domenica 19 novembre il centro storico si arricchirà come ogni anno con i banchi di circa 230 espositori, ai quali domenica si uniranno anche i commercianti del cuore della città, che apriranno i loro negozi anticipando l’appuntamento con lo shopping natalizio.

I banchi degli ambulanti copriranno gran parte dei luoghi principali dentro e appena fuori le mura urbiche, suddividendosi in una vasta area che ricomprenderà: via XI Settembre; piazza Sanzio; via Angeloni; largo Gildoni; piazza Matteotti; corso Vittorio Emanuele; piazza Fanti; corso Cavour; piazza Gabriotti; via Sauro; la zona antistante ex campi da tennis di via Sauro; largo Santa Veronica; via della Barca con il parcheggio adiacente; il parcheggio dello stadio comunale Bernicchi; viale Europa fino al distributore.

Dopo 4 anni gli stand torneranno anche lungo viale Armando Diaz, una delle novità dell’edizione insieme al mercato dell’artigianato e prodotti tipici che sarà allestito in piazza Gabriotti con 15 espositori e all’area per i giochi riservata ai bambini accanto ai banchi degli ambulanti di piazza Fanti, dove ci saranno anche i gonfiabili.

Abbigliamento, elettronica, ferramenta, giocattoli, bigiotteria, accessori casa, libri, calzature, piante e fiori e alimentari saranno le principali categorie merceologiche esposte dagli ambulanti partecipanti, con le immancabili piadine, porchetta, dolciumi, frutta secca, formaggi e miele da gustare durante la passeggiata. A completare l’offerta delle fiere saranno 21 stand di associazioni, artigiani, istituti scolastici (come l’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti), articoli dimostrativi e banchi di hobbisti, esposizioni di auto, macchine agricole e caminetti, produttori agricoli.