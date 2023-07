Fiamme in un laboratorio di elettrodomestici, intervengono i vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Incendio nel centro storico di Città di Castello, le fiamme hanno interessato un laboratorio che ripara tv ed altri elettrodomestici

Vigili del fuoco di Città di Castello in azione sabato pomeriggio nel centro storico in un laboratorio che ripara tv ed altri elettrodomestici. Le fiamme si sono sviluppate in un’attività nei pressi di via XI Settembre.

Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta, con i vigili del fuoco che, dopo aver spento l’incendio, hanno effettuato verifiche sul resto dello stabile.