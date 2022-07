Festival dei Due Mondi, arriva Tovel | Tra sculture di pianoforti speciali ed elaborazione elettronica - Tuttoggi

Al confine tra installazione, concerto e live set, la performance musicale di Tovel (aka Matteo Franceschini) e Jacopo Mazzonelli, ospitata l’8 e il 9 luglio presso il Teatrino delle sei Luca Ronconi in seconda serata dalle ore 23.00, dialoga attraverso l’elettronica con i suoni reali delle sculture di pianoforti realizzate da Mazzonelli.

The Act of Touch getta lo spettatore all’interno di un paesaggio sonoro inatteso, dove il suono organizzato si palesa dopo un complesso itinerario di esplorazione dei materiali. Ordinata su più livelli visivi e concettuali, la performance si configura come una graduale e consapevole scoperta d‘identità – un percorso di conoscenza e sviluppo che l’impiego dei sette pianoforti/scultura modificati permette di compiere – dove la scrittura acustica si fonde con la manipolazione elettronica in tempo reale. La nuova fisionomia dei pianoforti e la trasformazione dei suoi materiali si delinea come il punto di partenza per una riflessione sulla natura stessa del rapporto tra suono e materia.

Il pianoforte è senza dubbio lo strumento che più rappresenta la fioritura della cultura musicale occidentale dal tardo Settecento a oggi.