Festival degli influencer, a Orvieto la prima sfida tra creator per il “Road2Tic” - Tuttoggi.info

Fra tamburi, ceramica ed enogastronomia, martedì 19 marzo è andata in scena, a Orvieto la prima sfida tra creator nell’ambito di “Road2Tic”, spin-off del Terni Influencer&Creator Festival dedicato alla promozione turistica della provincia di Terni e dell’Umbria.

Protagonisti il travel influencer “Milio Mille Miglia”, Simon Emilio Di Betta (584mila follower su TikTok e 27mila su Instagram), l’attore Vittorio Pettinato (244mila follower su Instagram e 154mila su TikTok) e l’umbra Jessica Mammoli, specializzata in viaggi con il profilo “Parto dall’Umbria” (35mila follower su Instagram).

I tre viaggiatori, accompagnati dal team del Tic Festival, si sono cimentati in una serie di prove che li ha condotti nei luoghi più significativi di Orvieto per scoprire e conoscere le tradizioni della città. Con post hanno raccontato le loro esperienze sui social.

Da Piazza Duomo al Pozzo di San Patrizio

In Piazza Duomo hanno incontrato i tamburini del Corteo storico che li hanno sfidati a riprodurre l’iconico ritmo che accompagna la sfilata degli oltre 400 figuranti nel giorno del Corpus Domini. In Duomo, invece, hanno potuto ammirare la meraviglia della Cappella di San Brizio dipinta da Luca Signorelli, l’artista di Cortona.

I tre creator, poi, al Pozzo della Cava, guidati da Marco Sciarra hanno dato vita a una divertente sfida al tornio per realizzare e decorare una brocca in ceramica. Infine sono scesi in fondo al Pozzo di San Patrizio per riempire la brocca con il vino doc di Orvieto offerto dal Consorzio tutela vini, di cui hanno potuto apprezzare le caratteristiche nella degustazione presso Bottega Vera, nel pieno dei festeggiamenti per San Giuseppe, patrono della città.