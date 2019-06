Festa della Musica Todi, il 21 e 23 giugno tante novità nel segno delle band jazz, blues, klezmer e doo-wop

La Festa Europea della Musica di Todi, non manca mai di scovare qualche novità per arricchire il programma della manifestazione che è ormai giunta alla 6^ edizione.

Apertura quindi a generi e formazioni musicali che in questa occasione trovano maggiore rilevanza, con la partecipazioni di intere band e musicisti di grande interesse. Spazio dunque al Jazz. al Blues e alla novità del Doo-wop, mentre risuona ancora il grande successo che lo scorso anno ebbe lo Swing, suonato e ballato in tantissimi, e meravigliosi, luoghi della città.

Il programma del 21 giugno

Venerdì 21 giugno, data canonica di celebrazione dell’evento, si esibiranno musicisti, cantanti e ballerini italiani e stranieri che, tra le centinaia di Comuni italiani aderenti, hanno scelto Todi come teatro diffuso per farsi conoscere e per festeggiare insieme la Musica.

Venerdì dalle 16 alle 20, poi la lunga sfilata di tutti i partecipanti alle ore 21:30 dai giardini Oberdan fino a Piazza del Popolo, e infine i concerti serali dalle 22 alle 24: jazz, blues, doo-wop, musica classica, per banda, folk, pop, rock, country, latina. E poi 9 corpi di danza: mediterranee e latine (danza del ventre, flamenco, elleniche, tammurriata, tango), anglosassoni e germaniche (burlesque, American tribal style, country, valzer). I festeggiamenti si concluderanno domenica 23 giugno ore 21:30 nel Tempio di S. Maria della Consolazione con l’Orchestra da Camera del Conservatorio Popolare di Ginevra, diretto dal M° Jean-Claude Adler a cura di A.Gi.Mus Perugia.

Jazz&Blues Bridge Band (Perugia) – Piazza Garibaldi

Classica formazione jazz composta da 5 saxofoni, 4 trombe, 4 tromboni, ritmica (pianoforte, chitarra, basso, batteria)e voce solista che, sotto la direzione di Pedro Spallati, propone un repertorio musicale piacevole e vario. La Band spazia dai classici di Glen Miller allo swing Atomico di Count Basie passando per i ricercati arrangiamenti di Ellington, Stan Kenton e la Thad Jones orchestra, fino ad arrivare ai più moderni arrangiamenti di Bob Mintzer. Un percorso musicale che ripercorre la storia e l’evoluzione delle grandi orchestre che hanno fatto la fortuna della musica afroamericana negli anni del dopoguerra. Repertorio ballabile delle orchestre degli anni Trenta. Direttore: M° Pedro Spallati, voci: Elisabetta Cardinali e Malik.

La Jazz&Blues Bridge Band ha l’obiettivo di divertire l’ascoltatore con brani che fanno parte del repertorio ballabile delle orchestre degli anni ’30 e ’40 e allo stesso tempo di incuriosirlo, iniziandolo ad un ascolto più attento ed approfondito, attraverso gli arrangiamenti più raffinati dei grandi maestri del Jazz.

Direttore: M° Pedro Spallati, voci: Elisabetta Cardinali e Malik

STRADABANDA (Roma) – Piazza Garibaldi e Piazza Umberto I

Il gruppo nasce all’interno della Scuola popolare di musica di Roma Testaccio, attivo da più di 25 anni e con alle spalle centinaia di partecipazioni a concerti, manifestazioni, eventi di qualsiasi tipo e genere, con una particolare attenzione al mondo del sociale e dell’impegno civile. Il repertorio è molto vario: musica balcanica, yiddish, klezmer, fino al grande cantautorato italiano (De André, Gaber e altri), alla musica da cinema (Morricone, Piovani), ad alcune espressioni della musica latino-americana. La direttrice, Alessandra Macaluso, è oboista professionista, insegnante e compositrice.

MOONSHINERS (Todi-Finale Emilia) – Via Mazzini

Il doo-wop è uno stile di musica vocale derivato dal rhythm and blues e dal rock and roll, affermatosi negli Stati Uniti alla seconda metà degli anni ‘ 50. Il doo-wop consiste nel rinforzare il canto solista con armonie vocali sincopate e cori utilizzati più come imitazione degli strumenti d’accompagnamento che come voci vere e proprie. Filippo Arletti voce, Giusy Durante voce, Paolo Gagliardini percussioni, Miriam Mazzanti voce, Maurizio Sgarbi chitarra elettrica, Antonio Torello basso acustico/contrabbasso, Giampiero Torello voce, Guido Vicenzi voce.

Il programma completo

Venerdì 21 giugno

il pomeriggio

ZONA 4

1. RESIDENZA PROTETTA per ANZIANI VERALLI-CORTESI v. Tiberina 11, zona Cappuccini

16:00-17:00 American tribal style Sheshebens Sisters

ZONA 3

2. GIARDINI OBERDAN

19:00-19:30 PopRock acustico Pyrofenix PFR

19:30-19:45 A tutto Brass The Brassies

19:45-20:00 Tango argentino Bogartango ASD

3. Via CIUFFELLI– largo S. Quirico

18:45-19:00 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

19:00-19:15 Dancing Day corpo di ballo Olympia ASD

19:15-19:30 Tango argentino Bogartango ASD

19:30-20:00 Dal Folk al Soul Franky Gallina pianoforte

4. Palazzo BENEDETTONI – androne v. Ciuffelli 5

18:30-18:45 Habanera Flamenca La Roca Flamenco

18:45-19:00 American tribal style Sheshebens Sisters

19:00-19:15 Indie-folk Maria Laura Ronzoni chitarra, voce, armonica, Marco Marsili chitarra

19:15-19:30 A tutto Brass The Brassies

19:30-19:45 Dancing Day corpo di ballo Olympia ASD

19:45-20:00 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

5. PIAZZA UMBERTO I

18:30-18:45 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

18:45-19:00 Habanera Flamenca La Roca Flamenco

19-19:30 L’Italia che balla Happy Dance Academy e Orchestra Spettacolo Le Meteore

19:30-20:00 Le Spartane’s Dream majorettes

ZONA 2

6. Largo BARTOLOMEO d’ALVIANO (Fontana della Rua)

18:45-19:00 Indie-folk Maria Laura Ronzoni chitarra, voce, armonica, Marco Marsili chitarra

19:00-19:30 BLUES and other Colours Giò Vescovi piano e armonica

19:30-20:00 Il meglio del rock in acustico Adelma Rck

7. Ex CHIESA S. BENEDETTO v. S. Benedetto 5, Hotel Fonte Cesia

17:00-19:00 Concerti Allievi SCM Todi-Marsciano per clarinetti, ensemble strumentale diretto da M° M.Lazzeri e coro

voci bianche diretto da M° Carla Ottavi

8. Via MAZZINI

17:30-18:00 La La La Yoga, The Mind Bliss Studio e Giulio Castrica chitarra

18:30-18:45 A tutto Brass The Brassies

18:45-19:00 Dancing Day corpo di ballo Olympia ASD

19:00 -19:15 Habanera Flamenca La Roca Flamenco

19:15-19:30 American tribal style Sheshebens Sisters

19:30-20:00 Doo-wop American nostalgia Moonshiners

9. Palazzo PENSI – piano nobile P.zza Garibaldi 7

19:15-19:30 Indie-folk Maria Laura Ronzoni chitarra, voce, armonica, Marco Marsili chitarra

19:30-20:00 Tra i boccioli del giardino dell’armonia, dal Medioevo al Pop Coro Liceo Jacopone da Todi

10. PIAZZA GARIBALDI

18:15-19:00 L’Italia che balla Happy Dance Academy e Orchestra Spettacolo Le Meteore

19:00-19:15 A tutto Brass The Brassies

19:15-20:00 Live Jazz Music Jazz & Blues Bridge Band

ZONA 1

11. PALAZZETTO ANGELINI – androne v. S. Lorenzo 40

16:30-18:30 Concerti per pianoforte Allievi SCM Todi-Marsciano

18:30-19:00 Arie di Mozart QUINTETTO Mariangela Campoccia e Debora Bartolini soprano, Clara Teatini

mezzosoprano, Fabio Teatini baritono, Mary Lilljeqvist pianoforte

19-19:30 Mattia Lockman in recital, pianoforte

19:30-20:00 Carpe diem in piano solo, musiche di A.Cericola Orietta Cipriani pianoforte

12. PALAZZO PELLEGRINI – androne v. S. Lorenzo 3

16:30-18:30 Concerti per pianoforte Allievi SCM Todi-Marsciano

18:30-19:00 Songs of Travel e Negro Spiritual Wil Buitinga basso-baritono, Patrizia Marirossi pianoforte

19-19:30 Arie di Mozart QUINTETTO Mariangela Campoccia e Debora Bartolini soprano, Clara Teatini mezzosoprano,

Fabio Teatini baritono, Mary Lilljeqvist pianoforte

19:30-20:00 Mattia Lockmann in recital, pianoforte

13. PALAZZO VESCOVILE – Sala della Curia L.go Monsignor Alfonso Maria De Sanctis

17:00-19:30 visite guidate gratuite italiano/inglese a cura del Gruppo FAI Todi

17:30-18:30 Potpourri: fantasie per violoncello, pianoforte e canto Allievi Michigan State University

18:30-19:30 Musica dalle Chiese Nascoste Docenti Michigan State University: Ruggero Allifranchini violino, Suren

Bagratuni violoncello, Richard Fracker tenore, Deborah Moriarty pianoforte

14. PIAZZA DEL POPOLO

18:15-18:45 La La La Yoga, The Mind Bliss Studio e Giulio Castrica chitarra (Todi)

18:45-19:00 A tutto Brass The Brassies

19-19:15 American tribal style Sheshebens Sisters

19:15-19:30 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

19:30-20:00 L’Italia che balla Happy Dance Academy e Orchestra Spettacolo Le Meteore

la sera

21:30

dai GIARDINI OBERDAN a PIAZZA del POPOLO

SFILATA dei MUSICISTI PARTECIPANTI

ZONA 3

2. GIARDINI OBERDAN

22:00-22:15 Dancing Day corpo di ballo Olympia ASD

22:15-22:30 Seduzione e Danza del Ventre Vania Ashaki e il suo gruppo

22:30-22:45 Habanera Flamenca La Roca Flamenco

22:45-23:00 Indie-folk Maria Laura Ronzoni chitarra, voce, armonica, Marco Marsili chitarra

23:00-23:30 Musica d’autore in acustico Giorgia Bazzanti unplugged

3. Via CIUFFELLI – largo S. Quirico

22:00-22:15 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

22:15-22:30 American tribal style Sheshebens Sisters

22:30-22:45 Tango argentino Bogartango ASD

22:45-23:15 Dal Folk al Soul Franky Gallina pianoforte

23:15-23:45 PopRock acustico Pyrofenix PFR

23:45-24:00 Sensualità e Burlesque Vania Ashaki e il suo gruppo

4. Palazzo BENEDETTONI – androne v. Ciuffelli 5

22:00-22:15 Habanera Flamenca La Roca Flamenco

22:15-22:30 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

22:30-22:45 Seduzione e Danza del Ventre Vania Ashaki e il suo gruppo

22:45-23:00 American tribal style Sheshebens Sisters

23:00-23:15 Indie-folk Maria Laura Ronzoni chitarra, voce, armonica, Marco Marsili chitarra

5. PIAZZA UMBERTO I

22:00-22:45 Musica in Cammino MIC Band Asl Roma2

22:45-23:15 Le Spartane’s Dream majorettes

23:15-23:30 Dancing Day corpo di danza Olympia ASD

23:30-24:00 Stradabanda Roma Testaccio

ZONA 2

6. Largo BARTOLOMEO d’ALVIANO (Fontana della Rua)

22:00-22:30 BLUES and other Colours Giò Vescovi piano e armonica

22:30-22:45 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

22:45-23:15 Il meglio del rock in acustico Adelma Rck

23:15-23:45 Jazz e altro Marco Maria Pirrami sax, Goffredo Liviabella tastiera

7. Ex CHIESA S. BENEDETTO v. S. Benedetto 5, Hotel Fonte Cesia

22:00-22:30 Tra i boccioli del giardino dell’armonia, dal Medioevo al Pop Coro Liceo Jacopone da Todi

22:30-23:00 Musica d’autore in acustico Giorgia Bazzanti unplugged

23:00-23:15 Danze Elleniche Anna Botzios e il Gruppo Terpsichòri

8. Via MAZZINI

22:00-22:15 American tribal style Sheshebens Sisters

22:15-22:30 Indie-folk Maria Laura Ronzoni chitarra, voce, armonica, Marco Marsili chitarra

22:30-23:00 Doo-wop American nostalgia Moonshiners

23:00-23:15 Tango argentino Bogartango ASD

23:15-23-30 Sensualità e Burlesque Vania Ashaki e il suo gruppo

23:30-24:00 Doo-wop American nostalgia Moonshiners

10. PIAZZA GARIBALDI

22:30-23:00 Stradabanda Roma Testaccio

23:00-23:45 Live Jazz Music Jazz & Blues Bridge Band

ZONA 1

11. PALAZZETTO ANGELINI – androne v. S. Lorenzo 40

22:00-22:30 Duettando tra Soprani TRIO Mariangela Campoccia e Carla Ottavi soprano, Mary Lilljeqvist pianoforte

22:30-23:00 Il violoncello romantico Giulio Rondoni violoncello, Michela Locchi pianoforte

23:00-23:30 Carpe diem in piano solo , musiche di A. Cericola Orietta Cipriani pianoforte

12. PALAZZO PELLEGRINI – androne v. S. Lorenzo 3

22:00-22:30 Il violoncello romantico Giulio Rondoni violoncello, Michela Locchi pianoforte

22:30-23:00 Carpe diem in piano solo, musiche di A. Cericola Orietta Cipriani pianoforte

23:00-23:30 Mattia Lockmann in recital, pianoforte

14. PIAZZA DEL POPOLO

22:00-22:30 Ballando sotto le stelle 6 Bande Musicali Umbre e Wonderful Dance School Umbria

22:30-23:30 Pizzica, Tammurriata e Tarantelle Tarantarci

Domenica 23 giugno

la sera

ZONA 4

15. TEMPIO di S. MARIA della CONSOLAZIONE

21:30 Gli splendori del Barocco Orchestra da Camera Conservatorio Popolare Ginevra, dirige M° Jean-Claude Adler.

Offerto da A.Gi.Mus Perugia

CONCERTI GRATUITI – FREE ENTRANCE

Adelma Rck: Roberto Aristei basso, Francesca Chiavari voce, Roberto Fredro chitarra e voce, Massimo Fredro batteria

(Todi); Bande Musicali: Ensemble Crispolti-Carlo Della Giacoma (Todi), Complesso Bandistico Pantalla Pasquale del

Bianco, Banda di Massa Martana, Filarmonica G.Verdi di Spina & Majorette, Filarmonica Marsciano Francesco Maria

Ferri, Filarmonica di Pila; Orietta Cipriani pianoforte (Pescara); Coro Liceo Jacopone da Todi; Danze: Anna Botzios e

il gruppo Terpsichòri Roma, ATM – Sheshebens Sisters Roma, Bogartango ASD Todi-Città della Pieve, Happy Dance

Academy e Orchestra Spettacolo Le Meteore Latina, La Roca Flamenco Roma, Olympia ASD Todi, Tarantarci Perugia,

Vania Ashaki Perugia e Todi Fine Arts Academy, Wonderful Dance School Umbria; Duo Giorgia Bazzanti voce, Andrea

Cardoni chitarra (Todi-Marsciano); Duo Wil Buitinga basso-baritono e Patrizia Marirossi pianoforte (Todi); Duo Indie

Folk Maria Laura Ronzoni voce, armonica, chitarra e Marco Marsili chitarra (Viterbo-Dublino); Duo jazz Marco Maria

Pirrami sax, Goffredo Liviabella tastiera (Todi); Franky Gallina pianoforte (Alcamo); Jazz & Blues Bridge Band M°

Pedro Spallati, voci Elisabetta Cardinali e Malik (Perugia); Le Spartane’s Dream Majorettes Acquasparta; Michela

Locchi pianoforte (San Giovanni Valdarno); Mattia Lockmann pianoforte (Roma); Michigan State University docenti:

Ruggero Allifranchini violino, Suren Bagratuni violoncello, Richard Fracker tenore, Deborah Moriarty pianoforte;

allievi canto, violoncello e pianoforte (USA); Moonshiners: Filippo Arletti voce, Giusy Durante voce, Paolo Gagliardini

percussioni, Miriam Mazzanti voce, Maurizio Sgarbi chitarra elettrica, Antonio Torello basso acustico/contrabbasso,

Giampiero Torello voce, Guido Vicenzi voce (Todi-Finale Emilia); Musica in Cammino MIC Band-DSM Asl Roma 2;

Orchestra da Camera Conservatorio Popolare Ginevra (Svizzera); Pyrofenix: Alessandro Branda percussioni, Marco

Novelli basso, Angelo Pompili chitarra, Matteo Rinaldi chitarra, Rachele Urbani voce (Umbria); Quintetto e Trio:

Debora Bartolini soprano, Mariangela Campoccia soprano, Mary Lilljeqvist pianoforte, Carla Ottavi soprano, Clara

Teatini mezzosoprano, Fabio Teatini baritono (Todi-Spoleto); Giulio Rondoni violoncello (Perugia); SCM Scuola

Comunale Musica Todi e Marsciano, allievi del coro voci bianche, di pianoforte, clarinetto e musica d’insieme, docenti

M° F. Andreucci, A. Boggi, R. Gambacorta, S. Giardino, M. Lazzeri, E. Leonardi, C. Ottavi; Stradabanda (Roma

Testaccio); The Brassies: David Brizioli, Davide Biagini tromba, Fabrizio Calistroni, Mauro Basiglio tromba/flicorno,

Catia Bertolini corno, Diego Lipparoni, Gianni Gernini trombone, Oscar Rossini Roscini, David Fiocchetti basso tuba

(Todi-Marsciano); The Mind Bliss Studio yoga e Giulio Castrica chitarra (Todi); Giò Vescovi musicista/autore

(Caserta)

Spazi: Comune, Diocesi Orvieto-Todi, ETAB, Residenza Protetta Veralli-Cortesi. Famiglie: Boschi, Carbonari, Chinea,

Friggi, Frustagatti, Morena, Patalini, Pensi, Ribelli, Sbrenna, Spazzoni

ORGANIZZATORE per TODI: Centro Studi Della Giacoma info@centrostudidellagiacoma.it (info at 3396531677)

www.festadellamusica.beniculturali.it

