Festa della Madonna Assunta, Orvieto celebra la patrona

In programma anche la tradizionale processione della “Macchina dell’Assunta” da Sant’Andrea al Duomo di Orvieto

Tutto pronto ad Orvieto per le tradizionali celebrazioni in onore della festa della Madonna Assunta, patrona della città alla quale è dedicato anche il Duomo.

Il programma religioso culminerà nelle iniziative previste nelle giornate del 14 e 15 agosto. Lunedì 14 agosto, alle 18.30 nella Collegiata di Sant’Andrea, la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Orvieto-Todi. A seguire la tradizionale processione con i facchini che trasporteranno a mano fino alla Cattedrale la statua della Vergine, la cosiddetta “Macchina dell’Assunta”. A partire dalle 21 la chiesa di San Giuseppe sarà aperta ai fedeli per l’adorazione notturna del Santissimo Sacramento.

Martedì 15 agosto, in occasione della Solennità di Maria Santissima Assunta in cielo, alle 9 la messa con l’ostensione del Sacro Corporale del Corpus Domini e alle 11.30 la messa pontificale e la benedizione papale presieduta dal vescovo Sigismondi.

In calendario anche due omaggi musicali. Sabato 12 agosto, alle 21.30 in Duomo, nell’ambito della stagione concertistica proposta dall’Opera del Duomo di Orvieto, “Opera in musica” con il maestro Giulio Gelsomino che eseguirà musiche di Reger. Domenica 13 agosto, alle 21.30, sarà invece la chiesa di Sant’Andrea a fare da sfondo al “Concerto dedicato a Maria” dell’ensemble OrvietoArmonico, la formazione composta Francesca Bruni (soprano), Rita Graziani (flauto), Dino Graziani (violino), Giuseppe Dolci (violoncello), Alessandro Vergari (organo). Musiche di Bach, Schubert e Handel.