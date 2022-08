Ferma il Frecciarossa Perugia – Torino e lancia sassi sull’autostrada VIDEO

L’autore del gesto è un 22enne di origine egiziana, in evidente stato di alterazione. Gli agenti di polizia lo hanno fermato utilizzando il teser, mentre minacciava di tagliarsi la gola con un tesserino.

Prima di prendere di mira le auto in transito, il giovane avrebbe lanciato sassi anche contro un treno Italo che viaggiava sulla linea parallela. Per questo, oltre al blocco dell’autostrada, per quasi un’ora, è stato necessario rallentare anche il transito dei convogli sulla linea dell’Alta velocità.

Tra le persone ferite anche una esponente della Lega. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha postato su Facebook il video dell’esagitato.

(notizia in aggiornamento)