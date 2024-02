Fausti (Lega): “Proroga Zona Franca, buona notizia per le imprese della Valnerina” - Tuttoggi.info

“Grazie al lavoro del centrodestra al Governo e della Lega, è stato approvato alla Camera un emendamento al Milleproroghe per il prolungamento della Zona Franca nelle aree colpite dal sisma del 2016”. A esprimere soddisfazione per questo importante risultato è Valentina Fausti, segretario Lega Valnerina: “Una boccata di ossigeno per le tante imprese danneggiate dal terremoto, che potranno contare su regimi di defiscalizzazione e di decontribuzione indispensabili per poter continuare a investire sul territorio, creando lavoro e sviluppo. La proroga alla Zona Franca, è un traguardo reso possibile grazie all’impegno del Governo di centrodestra e della Lega, che permetterà alla comunità di Norcia e della Valnerina, in particolare, di guardare avanti con maggiore serenità. Il tessuto imprenditoriale locale chiedeva un intervento deciso – conclude Fausti – e oggi quelle risposte sono arrivate”.

Luogo: Norcia