“Fare Futuro”, Romizi prepara la supersquadra a sostegno di Scoccia

“A noi non interessa restare per restare, a noi interessa restare utili”. Andrea Romizi spiega così l’ideale passaggio del testimone al suo attuale assessore, Margherita Scoccia. Un percorso nel segno della continuità. Politica (l’appartenenza di Scoccia al rampante partito Fratelli d’Italia della premier Meloni non viene marcata). E soprattutto amministrativa. “Sempre ci misureremo sulle nostre idee, su quello che abbiamo fatto e sulle proposte che sapremo offrire alla città”.

Romizi, soddisfatto del pieno di sostenitori e di entusiasmo alla presentazione della lista “Fare Futuro”, risponde alla sinistra del Capitini a sua volta riempito dalla “sfidante” Vittoria Ferdinandi: “Nelle ultime settimane ho sentito e letto spesso una frase: ‘riprendiamoci Perugia’. Per quanto ci riguarda, noi la relazione con la nostra città non la decliniamo in termini di possesso ma in termini di servizio per la comunità”.

Una tornata elettorale per il governo della città capoluogo, che proprio Romizi, per la prima volta nella storia della Perugia repubblicana, “tolse” dieci anni fa, un po’ a sorpresa, alla sinistra. Ma anche per il futuro politico del coordinatore umbro di Forza Italia. Che sia sempre a Perugia, nei palazzi che si incontrano dall’altra parte di corso Vannucci, fino in piazza Italia. O, in futuro, a Roma.

Per questo Romizi mette in campo il suo peso politico, ma anche la credibilità e le relazioni umane che si è costruito in questi dieci anni. Con una lista che vede convergere su Forza Italia anche diverse anime civiche, tra cui i CiviciX di Andrea Fora (nella componente che guarda a destra) e l’associazione Fuori Tutti – Insieme per Perugia, con gli assessori Gianluca Tuteri e Gabriele Giottoli. Sigle che trovano spazio nel simbolo della lista su cui campeggia il nome di Romizi. Che in lista, secondo quanto via via annunciato sui social dallo stesso Romizi, avrà anche l’altro assessore comunale Otello Numerini, l’ex assessore comunale e presidente Federvolley umbro Giuseppe Lomurno, Chiara Brustenghi, Francesca Duranti, Claudio Capanni, Augusto Peltristo, Edoardo Gentili, Stefania De Canonico, Claudia Luciani, i conosiglieri Giacomo Cagnoli, Daniela Casaccia, Alessio Fioroni, Federico Lupattelli, Michele Cesario.

La candidata per la fascia tricolore, Margherita Scoccia, accoglie di buon grado che a lanciarla sia il sindaco uscente. “Ho l’onore e l’onere di raccogliere la preziosa eredità politica che ci lascia Andrea Romizi” ha detto dal palco del centro congressi Quattrotorri. In attesa, domenica prossima (l’appuntamento è alle 16.30 a San Francesco al Prato) di avere il palco tutto per sé – pur con Romizi e gli altri al suo fianco – per l’avvio ufficiale della sua campagna elettorale. Con lo slogan “Il futuro non si ferma”. Ancora futuro, dunque, che affonda le sue radici nell’esperienza del presente e del recente passato.