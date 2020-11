Faceva pendolare tra Umbria e Marche per spacciare, arrestato 40enne - Tuttoggi

I carabinieri di Fabriano hanno arrestato un 40enne extracomunitario, residente a Gualdo Tadino, con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e soldi falsi.

Diversi cittadini avevano segnalato ai militari che l’uomo, nelle ore serali, era solito scendere dai treni regionali alla stazione di Fabriano e in quelle limitrofe, dove si tratteneva con fare sospetto prima di ripartire poco dopo con un altro convoglio.

I carabinieri hanno quindi predisposto mirati servizi, che hanno consentito di appurare la veridicità delle segnalazioni. I militari in borghese sono così entrati in azione e hanno fermato l’uomo appena sceso da un treno regionale mentre gironzolava senza meta nei pressi dello scalo ferroviario di Fabriano.

L’extracomunitario, privo di occupazione, è stato trovato in possesso di un cospicuo numero di banconote di piccolo taglio. Gli operanti sono poi passati alla perquisizione della sua abitazione di Gualdo Tadino, dove sono stati rinvenuti circa 10 grammi di eroina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, numerosi telefoni cellulari, altro denaro in piccolo taglio e 100 euro falsi in banconote da 20. Dopo il sequestro di droga, materiale e denaro il 40enne è stato arrestato.

L’operazione scaturisce da servizi di controllo da parte dei carabinieri in tutta la provincia di Ancona, che negli ultimi mesi hanno già permesso di arrestare diversi spacciatori e sequestrare diversi chilogrammi di droga, l’ultimo avvenuto lo scorso 19 settembre quando, sempre a Fabriano, un giovane era stato arrestato con circa 20 grammi di cocaina, hashish ed eroina.