Expo Casa 2019, la settimana si apre con grandi appuntamenti

Expo Casa continua a crescere e a riscuotere consensi, confermandosi punto di riferimento del settore. Epta Confcommercio Umbria, che ha ideato e organizzato la manifestazione per oltre tre decenni, conferma le collaborazioni d’eccezione messe in campo negli ultimi anni e presenta un’edizione vincente e stimolante per i visitatori.

Il pubblico trova nell’esposizione tradizione, innovazione, contatti e tantissimi momenti culturali e spunti di riflessione per ideare e realizzare la propria casa e scoprire le ultime novità del settore.

Siamo molto felici – spiega Aldo Amoni, Presidente di Epta – della risposta del pubblico arrivato ad Expo Casa questo primo weekend. La nostra manifestazione sta riuscendo a superare i confini regionali e a diventare veramente un evento nazionale grazie al grande sforzo di squadra messo in campo da Epta e dai suoi collaboratori. Non posso che ringraziare l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di Perugia, il Professor Paolo Belardi, il Professor Simone Bori e i nostri espositori per l’altissima qualità portata in evento, che potete ammirare nelle foto allegate. Ci sono poi gli appuntamenti di Piazza Tecla, nel cuore della manifestazione, come quello di martedì 5 marzo. Alle 16.00 il Collegio dei Geometri e Geometri laureati delle Province di Perugia e Terni terranno l’incontro L’ambiente intorno a noi. L’uomo…!? in cui si parlerà di certificazione, sostenibilità ambientale, risparmio energetico e uso consapevole delle risorse. Tutti temi al centro del dibattito nazionale e internazionale!

L’esposizione cresce e diventa sempre più bella.

Per scoprire tutte le novità e programmare la propria visita ancor prima di essere ad Umbriafiere è possibile scaricare l’app di Expo Casa firmata Ubico su www.expocasapp.it.

Per restare aggiornati potete anche visitare il sito: www.expo-casa.com e la pagina facebook: @expocasaitalia

