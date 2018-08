Ex Merloni, prorogato accordo di programma

Il vice presidente della Giunta regionale dell’Umbria e assessore allo sviluppo economico, Fabio Paparelli, ha sottoscritto questa mattina, insieme ai rappresentanti di Regione Marche e del Ministero dello Sviluppo Economico, l’atto di proroga biennale relativo all’Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del gruppo Antonio Merloni.

“La Regione Umbria, d’intesa con la Regione Marche – afferma Paparelli -, aveva già da tempo espresso la necessità di prorogare il termine di conclusione delle attività previste nell’Accordo del 2010 al fine dare seguito agli interventi regionali che si stanno realizzando (in Umbria i 3 milioni di euro assegnati dovrebbero portare a più di 60 nuovi occupati), di garantire continuità alle risorse disponibili per gli investimenti nell’area sulla base della legge 181/89 (17, 5 milioni di euro per la parte umbra) e rendere possibile anche l’attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo e di investimento proposti da J&P Spa, che ha rilevato i complessi aziendali del perimetro industriale umbro-marchigiano del Gruppo. Si tratta, dunque, – ha concluso Paparelli – di un atto fondamentale che permette di proseguire nel processo di reindustrializzazione di un’area, come quella della fascia appenninica, che, nonostante la crisi vissuta in questi anni, può e deve poter rappresentare ancora un pezzo fondamentale del tessuto economico e produttivo dell’Umbria e delle Marche e dell’intero Centro Italia”.

