Evade dai domiciliari e minaccia gli agenti che lo scoprono, 35enne portato in carcere - Tuttoggi.info

L'uomo sorpreso fuori casa nonostante fosse ai domiciliari, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Foligno

Era agli arresti domiciliari, ma è stato beccato dagli agenti del commissariato di polizia di Foligno in giro per la città, che lo hanno riconosciuto e fermato. Alla richiesta del motivo per cui si trovava al di fuori della propria abitazione, l’uomo – un 35enne – ha fornito alcune giustificazioni poco plausibili.

Incalzato dagli operatori, l’uomo ha mutato repentinamente atteggiamento, ostacolando l’attività dei poliziotti e opponendo un’energica resistenza. Al fine di effettuare ulteriori accertamenti sulla sua posizione è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Commissariato dove l’uomo ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo, arrivando persino a minacciare di morte gli agenti e le loro famiglie. Per questi motivi, ultimati gli atti di rito, il 35enne è stato tratto in arresto in flagranza per i reati di evasione, resistenza e minacce gravi a Pubblico Ufficiale.

Su disposizione del Pubblico Ministero l’uomo è stato immediatamente associato presso la Casa Circondariale di Spoleto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.