Etab La Consolazione, bando di concorso per aiuti agli studenti - Tuttoggi

selezione pubblica per titoli per il conferimento di 4 sussidi una tantum da versare direttamente all’Istituto “Ciuffelli Einaudi” e 5

Il Consiglio di Amministrazione di ETAB, viste le deliberazioni n°.145 del 10.10.2005, n. 108 del 15.9.2008 e n°. 99 del 25.10.2010 con cui e’ stato approvato il regolamento per la concessione delle borse di Studio per gli studenti dell’Istituto A. Ciuffelli di Todi;

Vista la deliberazione n° 116 del 5.10.2021 con cui è stato approvato il presente bando;

Atteso che l’erogazione delle liberalità rientra tra i fini istituzionali dell’IPAB La Consolazione E.T.A.B. (art.3 Statuto approvato con D.D. n.7929 del 6/09/2002 e ss.mm.ii.);

DECRETA

ART. 1 – SUSSIDI.

E’ indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di n°.4 sussidi (consistenti in erogazioni liberali una tantum da versare direttamente all’Istituto “Ciuffelli Einaudi” in acconto della retta annuale di frequenza del convitto) e n°. 5 contributi per la mobilità, come di seguito indicato:

BENEFICI PER I CONVITTORI

n. 3 sussidi di Euro 1.000,00 riferite all’anno scolastico 2021/2022 per i primi tre classificati;

n.1 borsa di Euro 500,00 sempre riferito all’anno scolastico 2021/2022 per il 4° classificato;

L’erogazione dei contributi (quale acconto della retta per la frequenza del convitto), avverrà di concerto con la Dirigenza dell’IIS Ciuffelli entro il mese di dicembre di ogni anno scolastico.

BENEFICI PER TUTTI GLI STUDENTI

Saranno inoltre previste erogazioni liberali una tantum per un totale di Euro 1.000,00 a fronte di spese sostenute per la mobilità (abbonamenti al trasporto pubblico riferiti al corrente anno scolastico) secondo la graduatoria formata con le regole di cui al presente avviso. Trattasi di n. 5 contributi del valore unitario di Euro 200,00 per un totale di Euro 1.000,00. Detti contributi non sono cumulabili con i suddetti benefici per i convittori e non sono cumulabili con altri contributi già percepiti o da percepire a fronte del sostenimento degli stessi oneri. Nel caso di spese inferiori ad euro 200, il contributo sarà rimodulato sulla base delle sole spese sostenute e documentabili.

ART. 2 – DESTINATARI DEI SUSSIDI.

I sussidi denominati “BENEFICI PER I CONVITTORI” sono riservati agli studenti iscritti al convitto (acconto retta di frequenza) che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al relativo concorso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritti e frequentare regolarmente l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ciuffelli-Einaudi”; essere iscritti al Convitto annesso all’Istituto (questo requisito non serve per i beneficiari dei contributi di mobilità);

I soggetti, riconosciuti beneficiari di altri sussidi economici il cui fine è quello di favorire l’istruzione scolastica, o la mobilità potranno partecipare alla selezione, ma dovranno esercitare l’opzione per uno solo dei benefici cui sono ammessi. I sussidi denominati “BENEFICI PER TUTTI GLI STUDENTI” sono riservati a tutti gli studenti iscritti all’Istituto Ciuffelli Einaudi.

ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e conforme al modello allegato al presente Bando( all. A), deve essere sottoscritta da uno dei genitori o dall’esercente patria potestà (se diverso dai genitori o da entrami i genitori se separati o divorziati) e corredata dai documenti indicati nel successivo articolo. La domanda dovrà pervenire entro il giorno 23 novembre 2021 presso il protocollo dell’Ente in Todi (Pg), P.zza Umberto I, n°.6 (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,45 per quanto attiene la consegna manuale o tramite corriere). E’ possibile, anzi consigliabile tenuto conto della pandemia in atto, comunque trasmettere i documenti a mezzo posta elettronica (consolazione@email.it) o PEC consolazione@pec.it o utilizzando servizi di trasmissione tipo wetransfer, jumbomail o servizi analoghi. Si precisa che l’accesso agli uffici è consentito solo ai soggetti muniti di green pass o equiparati per legge.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE.

Alla domanda dovranno essere allegati, sempre in carta libera, i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva di certificazione conforme al modello allegato B1 al presente avviso circa l’avvenuta promozione alla classe successiva con indicazioni dei giudizi riportati in ogni disciplina (per gli studenti iscritti alla classe prima va presentato il modello B1); attestazione ISEE vigente. (solo per i benefici per la mobilità) Copia dell’abbonamento al trasporto pubblico con indicato l’importo sostenuto e rimasto a carico dell’utente o titolo attestante il versamento di spese di trasporto dell’abbonamento con indicato l’importo sostenuto e rimasto a carico dell’utente

E’ fatto obbligo ai beneficiari (e loro genitori) di segnalare la percezione nel corrente anno scolastico di altri sussidi o contributi per le stesse finalità di cui al presente bando stante il divieto di cumulo dei contributi.

ART. 5 – ESPLETAMENTO DEL CONCORSO E CONFERIMENTO DEI POSTI.

Le erogazioni saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.Ai sensi delle tavole statutarie nell’erogazione dei sussidi di cui al presente regolamento saranno preferiti, a parità di merito, gli studenti residenti nel Comune di Todi. Per la formazione della graduatoria la Commissione ha a disposizione punti 100 da ripartire come segue:

punti 50 per il profitto scolastico (v. tabella allegato “D”).

punti 50 sulla base dell’ISEE (v. tabella allegato “C”);

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione è tenuta a formulare la graduatoria complessiva.

ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SUSSIDIO

Il godimento del sussidio non costituisce un rapporto di lavoro e non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L’erogazione della borsa consiste nel pagamento di un acconto della retta annuale per la frequenza del Convitto annesso all’Istituto Agrario e non è cumulabile con altri sussidi economici, comunque denominati, il cui fine è quello di favorire l’istruzione scolastica. Gli altri sussidi sono contributi economici erogati dietro presentazione di documentazione attestante la spesa sostenuta.

ART. 7 DECADENZA DAI BENEFICI.

Sarà causa di decadenza il mancato rispetto del vigente regolamento dell’Istituto e/o l’applicazione di provvedimenti disciplinari da parte dei soggetti all’uopo preposti. Decadranno dai benefici inoltre:

i soggetti che si siano resi colpevoli di negligenza o malafede; i soggetti che, per qualsiasi motivo, non frequentino più l’Istituto; i soggetti per i quali sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per reati penali. I soggetti che siano stati oggetto di provvedimento disciplinare da parte dei competenti organi dell’Istituto Scolastico successivamente al 1.1.2021.

l’Istituto, nella persona del Collaboratore del Dirigente Scolastico per il convitto, dovrà segnalare i casi di decadenza al presidente dell’Ente il quale con atto d’urgenza (poi ratificato, nelle forme previste dallo Statuto, dal C.d.a.) provvederà alla dichiarazione di decadenza dai benefici.

ART. 8 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Amministrativi dell’Ente in Todi, P.zza UmbertoI, n°.6 tel. 075/8942216 – fax 075/8949819 – cel. 389.7632665 – p.e. consolazione@email.it pec. consolazione@pec.it sito web: www.etabtodi.it. Ai sensi della L. 241/90 i responsabili del procedimento sono l’economo dell’Ente Dr.ssa Silvia Marconi e il Segretario dell’Ente Dr. Roberto Baldassarri reperibili ai recapiti sopra indicati.

ART. 9 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà rinvio alle disposizioni previste dal regolamento vigente ed alle norme del D.lgs 5 maggio 2001, n°.207, dalla legge 17 luglio 1890, n°. 6972 e dal R.D. 5 febbraio 1891, n.99 e s. m.i..