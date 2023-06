Etab, bilancio positivo di oltre 130mila euro - Tuttoggi.info

Etab, ultima riunione del Consiglio di Amministrazione restato in carica 5 anni. I progetti realizzati e quelli in programma

l 6 giugno 2023 si è tenuta verosimilmente l’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione di Etab, arrivato alla scadenza del mandato quinquennale. Qualche giorno fa è stata pubblicata l’annuale relazione, pubblicata come sempre sul sito dell’Ente, con la quale si è tracciato un resoconto dettagliato dell’attività svolta nei cinque anni di mandato, caratterizzati anche dal periodo del tutto particolare di emergenza pandemica.

Etab, bilancio con segno positivo

Il bilancio è senza dubbio positivo tanto che anche per il 2022/2023 si è ottenuto un avanzo di amministrazione di euro 139.048,42 (Euro 110.679,59 nel 2021, Euro 146.201,61 nel 2020, Euro 101.345,92 nel 2019, Euro 81.294,17 nel 2018).

Gli interventi

Numerosi gli interventi realizzati, dalla ultimazione degli interventi di rifacimento della copertura esterna del Tempio, alla attivazione della APP-La Consolazione, al controllo da remoto, con altra App, delle luci che consente ora un importante risparmio energetico. Dalla messa in sicurezza dell’edificio scolastico in via Roma con interventi sulla volta, a quelli sul Castello di Petroro che si sono resi necessari dopo aver affidato la struttura alla solida attuale gestione che ne ha valorizzato la sua unicità, facendone un importante attrattore turistico, risolte le criticità legate alle note vicende giudiziarie della passata conduzione che ha impegnato l’ente nel rapido recupero dei locali e delle passività.

I nuovi progetti Etab

Proprio in questi giorni la definizione di due importanti interventi realizzati dall’attuale CDA, ossia la ristrutturazione dell’ex essiccatoio presso la Scuola Agraria e l’avvio della fase esecutiva del “Parco degli olivi della Consolazione” sui terreni limitrofi all’Istituto Einaudi. Nella seduta di ieri si è anche preso atto dell’avvio di lavori di ristrutturazione in un immobile in Pantalla e di interventi presso la sede dell’ente: si partirà con il restauro degli infissi dell’intero palazzo. L’elenco evidentemente è lungo ma per ovvie ragioni non si può che fare rinvio alla relazione 2023 ed alle precedenti ove si è dato conto delle maggiori attività svolte. In completamento gli interventi di abbattimento del viadotto di Petroro e ripristino della viabilità pervicacemente seguiti dall’Ente che ha coinvolto e monitorato l’intervento curato dalla Provincia e dalla Regione Umbria, ciascuno per le proprie competenze.

Attività culturali

Per le attività culturali piace ricordare il restauro e l’assegnazione annuale, previo concorso di selezione, del violino Odoardi che, dopo anni di abbandono, parteciperà con il giovane assegnatario Indro Borreani ad importanti spettacoli alla Scala di Milano e in giro per il mondo, quale prezioso ambasciatore della nostra città e di Etab La Consolazione. Nel lungo elenco di attività culturali e di promozione del territorio La biennale di Todi, fortemente sostenuta dall’Ente ed il Festival di Musica Sacra con presenze straordinarie quali, ma solo a titolo di esempio, il Maestro G.. Sokolov e il Maestro Salvatore Accardo.

La missione di Etab

Etab è un Ente di Assistenza e Beneficenza per cui fondamentale è stata la sua attività a sostegno delle varie criticità che, evidentemente, è stata svolta appieno, nella riservatezza e nel rispetto dei principi statutari. Il mandato si conclude anche con il raggiunto accordo di massima tra Etab La Consolazione e la Veralli Cortesi per dirimere, dopo moltissimi anni, la diatriba della dazione di un milione di euro da parte di Etab in favore di Veralli Cortesi per consentire l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione nella residenza protetta.

I pareri legali per la definizione di un accordo ed anche le verifiche di congruità sono state effettuate mancando solo la formalizzazione dell’accordo ed il materiale trasferimento di beni da un ente all’altro.

L’esperienza è stata certamente importante ed il Consiglio ha sempre operato con la massima coesione e trasparenza, riuscendo ad adottare ogni decisione all’unanimità, a dimostrazione dell’impegno profuso da ciascuno anche in momenti particolari e della capacità di mettersi con dedizione e competenza al servizio della comunità.