Estate in città 2024, fino al 31 maggio si possono presentare progetti ed eventi - Tuttoggi.info

L'avviso è rivolto ad associazioni o interessati che svolgono la loro attività prevalente e/o hanno sede a Città di Castello, saranno accolte proposte concernenti musica, teatro e animazione culturale

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare progetti per l’estate tifernate 2024. Si avvicinano i mesi più “caldi” e con loro torna il calendario di eventi del Settore Cultura del Comune di Città di Castello, collegato a “Estate in città 2024“.

Ne dà notizia l’Amministrazione, confermando che anche quest’anno è stata scelta la strada dell’Avviso per selezionare le manifestazioni estive concernenti musica, teatro e animazione culturale. Inoltre, al fine di valorizzare le risorse ed il protagonismo della collettività locale nella realizzazione di attività di interesse generale, la manifestazione di interesse è rivolta ad associazioni o interessati che svolgono la loro attività prevalente o hanno sede a Città di Castello.

Come detto c’è tempo fino a venerdì 31 maggio 2024 per presentare una proposta, compilando il modulo Google. Similmente agli anni precedenti, gli eventi dovranno essere programmati nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e si potrà presentare una sola proposta progettuale.

Le manifestazioni di interesse presentate ed accolte andranno a formare il calendario specifico di ‘Estate in città. Settore Cultura 2024’, saranno inserite con una dicitura dedicata sui materiali di comunicazione e pubblicitari e potranno usufruire di eventuali dotazioni standard messe a disposizione dell’Amministrazione comunale per le sezioni previste dall’Avviso.

L’ammissione non dà diritto all’attribuzione di un vantaggio economico a sostegno dell’iniziativa, che sarà eventualmente determinato sulla base della rispondenza della proposta alle finalità dell’Amministrazione comunale – espresse nelle Linee di mandato (Allegato A) -, delle risorse a disposizione di “Estate in città 2024. Settore Cultura” e del piano finanziario della proposta di evento.

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di valutare le proposte da ammettere. Le manifestazioni di interesse ammesse saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello, dove è consultabile anche l’Avviso. Info Ufficio Cultura: tel. 075 8523171, email: cultura@comune.cittadicastello.pg.it.