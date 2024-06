Perugia1416, la sfida ai tempi del ballottaggio: Mossa alla Torre, domani il Gran Corteo

Il programma di sabato pomeriggio e della giornata di domenica

In un clima da campagna elettorale, che ha finito per coinvolgere anche Perugia1416 tra fautori pro-Scoccia e detrattori pro-Ferdinandi, la rievocazione storica è entrata nel vivo nella giornata di sabato, dopo il tiro con l’arco di venerdì sera.

La rievocazione storica, organizzata dall’associazione di promozione sociale Perugia1416, ha visto alle 10,30 l’inaugurazione in via Maestà delle Volte della “Contrada dei mestieri distretto artigiano medievale”, banchi di antichi mestieri con dimostrazioni dal vivo, tra cui battitura della moneta del tempo: il Grosso perugino.

Alla stessa ora, in corso Vannucci e nelle vie del centro storico, si sono tenute le esibizioni di artisti di strada e il trekking urbano teatralizzato, per scoprire luoghi nascosti e storie antiche di Perugia, a cura di Stefano Venarucci, direttore artistico della manifestazione, e Tieffeu. Partecipazione gratuita con ritrovo e termine davanti all’ingresso del Palazzo dei Priori in Corso Vannucci (durata 1h e 20’ con replica a seguire).

Sempre dalle 10,30 in piazza IV Novembre la living history in piazza a cura della Compagnia del Grifoncello e con il torneo cavalleresco per bambini con Tieffeu.

Spostandosi verso palazzo dei Priori spazio a “Civitas Perusina”, visita ai Nobili Collegi della Mercanzia e del Cambio e alle sale comunali di Palazzo dei Priori con la guida eccezionale dello storico dell’arte Franco Ivan Nucciarelli.

Nel pomeriggio di sabato

Dalle ore 15,00 alla sala dei Notari di palazzo dei Priori va in onda la proiezione in loop dei primi due episodi della Docu-Fiction “Braccio 3.0” (il terzo episodio è visibile su Amazon Prime Video) mentre alle 16.30 in piazza IV Novembre è prevista l’esibizione del tamburini della Nobilissima Parte de Sopra di Assisi e degli sbandieratori di Assisi.

Il momento clou della giornata è quello in programma alle ore 17,30 in piazza Matteotti con la Mossa alla Torre (nella foto di Adriano Scognamillo), la seconda gara che vedrà gli atleti dei 5 Rioni contendersi la vittoria. Si tratta di una competizione originale, avvincente e incalzante. È caratterizzata da una “macchina” (la torre) decorata con i simboli rionali che, spostata fino a determinare la vittoria di una delle due squadre, vede i Rioni fronteggiarsi due a due in una gara di forza fisica volta alla eliminazione della formazione avversaria tramite gioco di tattica, energia muscolare e cooperazione. Lo scorso anno è stato il Magnifico Rione di Porta Sole ad aggiudicarsi la gara della Mossa alla Torre seguito dai Magnifici Rioni di Porta Eburnea, Porta San Pietro, Porta Sant’Angelo e Porta Santa Susanna. Il punteggio ottenuto nella gara andrà a sommarsi a quello delle gare di Tiro con l’Arco, della Corsa del Drappo e del Corteo per decretare domenica il Rione vincitore.

Le taverne

Alle ore 19,30 è in programma l’apertura delle taverne. Ai Giardini Carducci ci sarà il Magnifico Rione di Porta Eburnea in collaborazione con i Magnifici Rioni di Porta Sole e Porta Santa Susanna; al Tempo Bono (in via del Cortone 45) la taverna Magnifico Rione di Porta San Pietro; in via dei Pellari 16 la taverna del Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo. Tutte con piatti della tradizione locale di sapore medievale. Alla Pizzeria Marchigiana di via dei Priori, inoltre, si potranno gustare le pizze dei Rioni, con ingredienti e abbinamenti creativi che richiamano i colori rionali.

Per tutto il giorno sarà possibile visitare il mercato librario “Pagine Di Medioevo”, che resterà aperto nei giorni della manifestazione in via Mazzini, presso il Centro Espositivo “Galeazzo Alessi” (altra novità di questa edizione), a cura della Libreria Grande di Perugia. Sarà possibile ammirare anche le mostre “Perugia in miniatura” di Sandro Raspa e Graziella Ciribifera, “Dei bozzetti degli abiti eco-designed” degli studenti dell’Istituto Italiano Design Perugia (propedeutici alla realizzazione dei due prototipi esposti nella vetrina della Fondazione Perugia su Corso Vannucci, insieme al Palio 2024 opera di Maria Serena Colombo, studentessa dell’Accademia di Belle Arti), “Braccio LV”, l’opera tridimensionale di MaMo Donnari e “Pietre sospese tra cielo e terra”, dipinti di Carla Romani. In novità assoluta, la demo del videogioco “Ludus Perusinus”, prodotto dall’Associazione Perugia1416, ispirato alla “Sassaiola” perugina.

Il programma di domenica, giornata del Gran Corteo

Sarà il Gran Corteo in onore di Braccio il momento più suggestivo della giornata conclusiva della nona edizione di Perugia1416, in programma nel centro storico perugino fino a domenica 16 giugno 2024. La sfilata comincerà alle ore 17 con la partenza del Corteo della Reggenza dalla sede di Perugia1416 (situata in via Oberdan 50) seguito da quello di Braccio Fortebracci che, da piazza Italia, prenderà il via percorrendo tutto Corso Vannucci per ricongiungersi all’altro in piazza Grande (piazza IV Novembre). Qui avverrà l’incontro tra i due cortei e il primo Priore nero, appartenente al Nobile Collegio della Mercanzia, accoglierà Braccio quale nuovo signore della Città consegnandogli, sotto il Grifo, simbolo di Perugia, le chiavi della città. Subito dopo i cinque Rioni, interpretando il tema univoco 2024 che è il “viaggio”, sfileranno nell’ordine della classifica della precedente edizione (prima Porta Eburnea con a seguire Porta Sant’Angelo, Porta San Pietro, Porta Sole e Porta Santa Susanna), partendo da piazza della Repubblica, lungo Corso Vannucci per arrivare in piazza IV Novembre. I 5 Rioni saranno giudicati dalla Giuria per l’attinenza storica, l’interpretazione e la scenografia. Il Gran Corteo proseguirà con la sfilata, nell’ordine, delle delegazioni ospiti: Montone (Donazione della Santa Spina), Todi (La Disfida di S. Fortunato – Arcus Tuder), Torgiano (Compagnia dei Tavernieri e Vignaioli della Comunità di Torgiano), Camerino (Corsa alla Spada e Palio), Senigallia (Il Solenne Ingresso), Visso (Torneo delle Guaite), L’Aquila (Compagnia Rosso d’Aquila). La sfilata sarà anticipata alle ore 16 con l’esibizione degli sbandieratori di Gubbio in piazza IV Novembre.

Subito dopo il Gran Corteo prenderà il via la Corsa del Drappo, terza ed ultima gara sportiva. Gli atleti correranno nell’anello compreso tra piazza IV Novembre, Corso Vannucci, piazza della Repubblica e ritorno. La Corsa del Drappo, vinta lo scorso anno da Porta Sant’Angelo, è una staffetta di velocità e resistenza che prevede quattro cambi per squadra, uno per giro, per un totale di cinque giri. Durante il Corteo e la Corsa, che seguirà, non è consentito al pubblico l’attraversamento. In caso di necessità cortesemente attraversare all’inizio del Corso in Piazza Italia.

Durante la gara, i giurati del Corteo consegneranno le loro valutazioni che, sommandosi ai punteggi delle gare sportive, decreteranno il nome dei Rione vincitore del Palio 2024 che sarà premiato (alle ore 19 circa) daccapo alla scalinata di palazzo dei Priori. Come sempre, il Capitano del Popolo, che ha precedentemente sfilato il collare della vittoria dal collo del Capitano del Rione vincitore della scorsa edizione (Porta Eburnea), lo consegna a Braccio che lo mette al Capitano del Rione vincitore del Palio 2024 (l’opera di Maria Serena Colombo, vincitrice del concorso “Un palio d’artista”, riservato agli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia). La rievocazione si concluderà con una festa generale nelle taverne dei Rioni e nei ristoranti del centro storico.

Anche nel corso dell’ultima giornata sarà possibile, dalle ore 10 in poi, assistere, visitare o partecipare a diverse iniziative. In via Maestà delle Volte c’è la “Contrada dei mestieri distretto artigiano medievale”, banchi di antichi mestieri con dimostrazioni dal vivo, tra cui battitura della moneta del tempo: il Grosso perugino. Presso il Centro Espositivo “Galeazzo Alessi”, in via Mazzini, c’è il mercato librario “Pagine Di Medioevo”, organizzato a cura della Libreria Grande di Perugia, dove è in programma anche la presentazione della Guida di Repubblica alle Rievocazioni Storiche Umbre “Umbria in Piazza”, alla presenza del direttore delle Guida di Repubblica Giuseppe Cerasa, della presidente dell’associazione Perugia1416 Teresa Severini e di due noti chef umbri, citati appunto nella guida: Marco Lagrimino (Ristorante L’Acciuga) e Ada Stifani (Ristorante Ada Gourmet).

Sempre alle 10, in corso Vannucci, sono in programma l’esibizione di artisti di strada, lungo le vie del centro storico, e il trekking urbano teatralizzato, per scoprire luoghi nascosti e storie antiche di Perugia, a cura di Stefano Venarucci, direttore artistico della manifestazione, e Tieffeu. Partecipazione gratuita con ritrovo e termine davanti all’ingresso del Palazzo dei Priori in Corso Vannucci (durata 1h e 20’ con replica a seguire). Prevista anche “I luoghi di Braccio”, la visita guidata di un’ora da piazza Matteotti a piazza IV Novembre, sala dei Notari e Logge di Braccio e, passando per l’Acquedotto medievale, San Francesco al Prato, il Pantheon perugino con visita alla Cappella degli Oddi, dove Braccio è tornato a riposare (luogo di ritrovo e partenza: piazza Matteotti, luogo di arrivo: San Francesco al Prato; il costo della visita, dog friendly, è di 12 €, partecipazione gratuita fino a 12 anni. Si raccomanda la prenotazione: 371-3116801 o via email a ciao@grantourperugia.it).

Dalla stessa ora, la mattina, in piazza IV Novembre ci saranno ancora dimostrazioni di living history in piazza a cura della Compagnia del Grifoncello e il torneo cavalleresco per bambini con Tieffeu. Mentre alla sala dei Notari di palazzo dei Priori andrà in onda la proiezione in loop dei primi due episodi della Docu-Fiction “Braccio 3.0” (il terzo episodio è visibile su Amazon Prime Video).

Alle ore 19,30 è in programma l’apertura delle taverne. Ai Giardini Carducci ci sarà il Magnifico Rione di Porta Eburnea in collaborazione con i Magnifici Rioni di Porta Sole e Porta Santa Susanna; al Tempo Bono (in via del Cortone 45) la taverna Magnifico Rione di Porta San Pietro; in via dei Pellari 16 la taverna del Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo. Tutte con piatti della tradizione locale di sapore medievale. Come da tradizione, dopo i festeggiamenti e i resoconti nel proprio Rione, tutti si ritroveranno ai Giardini Carducci per chiudere in amicizia la sfida e la serata! Alla Pizzeria Marchigiana di via dei Priori, inoltre, si potranno gustare le pizze dei Rioni, con ingredienti e abbinamenti creativi che richiamano i colori rionali.