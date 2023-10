Esce di strada sulla Flaminia e finisce contro un muro, soccorsa una donna - Tuttoggi.info

Automobilista perde il controllo dell'auto sulla Flaminia e finisce contro un muro stradale, sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte tra venerdì e sabato lungo la strada statale 3 Flaminia. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muro lungo la sede stradale in direzione opposta al senso in cui viaggiava.

L’incidente è avvenuto sulla Flaminia non distante dalla frazione Rigali di Gualdo Tadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana, i carabinieri di Nocera Umbra ed il personale del 118 che ha trasportato la signora in ospedale per accertamenti.