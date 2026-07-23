Ernesto Costantini compie 108 anni, l'uomo più anziano dell'Umbria festeggia in ospedale - Tuttoggi.info

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Ernesto Costantini compie 108 anni, l’uomo più anziano dell’Umbria festeggia in ospedale

Davide Baccarini

Ernesto Costantini compie 108 anni, l’uomo più anziano dell’Umbria festeggia in ospedale

Gio, 23/07/2026 - 16:30

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Compleanno speciale all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Ernesto Costantini, ricoverato da qualche giorno nel reparto di Medicina, questa mattina (giovedì 23) ha festeggiato 108 anni.

Un traguardo che ha voluto condividere con il personale dell’ospedale, per ringraziarli per le cure e l’affetto che gli hanno dimostrato in questi giorni. Le condizioni del signor Ernesto – al momento l’uomo più anziano dell’Umbria – sono buone e sarà dimesso tra un giorno o due.

Ernesto Costantini è nato ad Assisi il 23 luglio del 1918 ed è residente a Branca, frazione di Gubbio. Di umili origini, ha preso parte alla seconda guerra mondiale. Ha lavorato come operaio nel settore agricolo e ha sempre avuto la passione per la lettura e l’informazione. Oggi vive circondato dall’affetto dei suoi cari 9 nipoti, 10 pronipoti e 13 trisnipoti.

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