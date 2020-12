Era stato espulso dall'Italia, straniero fermato alla stazione di Terni - Tuttoggi

Un 20enne nigeriano è stato denunciato per inottemperanza ad un provvedimento di espulsione. emesso dal Questore di Ferrara

Lo straniero è stato fermato dalla Polizia Ferroviaria per un controllo nella stazione ferroviaria e da accertamenti eseguiti mediante l’utilizzo del lettore delle impronte digitali, è emerso che non aveva lasciato il territorio italiano, così come ordinatogli dal Questore di Ferrara nello scorso novembre.

Il giovane, dopo gli adempimenti del caso, è stato condotto all’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni.