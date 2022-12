Entra al ristorante, deruba il titolare e fugge: rintracciato e denunciato

Il titolare del ristorante a quel punto ha chiamato il 112, ha informato il personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto dell’accaduto ed ha sporto denuncia. Sono immediatamente iniziate le indagini e sono state visionate le riprese del sistema di videosorveglianza appena installato all’interno del locale. Dalle immagini si vedeva il sospettato che si avvicinava alla borsa appoggiata su un tavolo, frugava al suo interno e sottraeva il portafoglio e subito dopo usciva dal locale.

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e portate avanti dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Orvieto, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore del furto ed hanno inviato una circostanziata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni ed hanno denunciato per furto l’uomo, che già in passato era stato segnalato per atti simili.