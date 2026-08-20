 Ennesima truffa del falso carabiniere. Anziana lo denuncia ai veri agenti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ennesima truffa del falso carabiniere. Anziana lo denuncia ai veri agenti

Redazione

Ennesima truffa del falso carabiniere. Anziana lo denuncia ai veri agenti

L'anziana ha ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere comunicandole che la sua targa dell'auto era stata clonata
Gio, 20/08/2026 - 16:31

Condividi su:

La tecnica era sempre quella del “falso carabiniere” ai danni di un’anziana. La donna, di Perugia, però ha prontamente chiamato i veri agenti, a cui ha raccontato che, presso la propria abitazione si era presentato un uomo, il quale si era falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri e incaricato di ritirare alcuni oggetti.

Poco prima, infatti, la vittima aveva ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere, il quale le aveva comunicato che la targa della propria autovettura era stata clonata e utilizzata per commettere un furto, annunciando l’imminente arrivo di un delegato per il ritiro dei beni.

La polizia di Perugia ha individuato e denunciato l’uomo per il reato di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana.

LEGGI LA NOTIZIA

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ad Assisi madonnari da tutto il mondo per un omaggio a San Francesco: maxi opera per l’ottocentenario

Trasimeno

Furbetto dei rifiuti rintracciato anche grazie ai social: denuncia e maximulta

Assisi

All’Alberghiero di Assisi l’oro dell’hospitality: brillante esperienza agli Europei di Birmingham

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Ennesima truffa del falso carabiniere. Anziana lo denuncia ai veri agenti

Perugia

Ponte Pattoli, incendio in una zona boschiva. Vigili del Fuoco e canadair al lavoro

Perugia

Si oppone al controllo della Polizia. Denunciato un 48enne per percosse, resistenza e minaccia

Perugia

In auto con 5 dosi di cocaina. A casa più di 2 mila euro

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!