Ennesima truffa del falso carabiniere. Anziana lo denuncia ai veri agenti - Tuttoggi.info

La tecnica era sempre quella del “falso carabiniere” ai danni di un’anziana. La donna, di Perugia, però ha prontamente chiamato i veri agenti, a cui ha raccontato che, presso la propria abitazione si era presentato un uomo, il quale si era falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri e incaricato di ritirare alcuni oggetti.

Poco prima, infatti, la vittima aveva ricevuto una telefonata da un sedicente carabiniere, il quale le aveva comunicato che la targa della propria autovettura era stata clonata e utilizzata per commettere un furto, annunciando l’imminente arrivo di un delegato per il ritiro dei beni.

La polizia di Perugia ha individuato e denunciato l’uomo per il reato di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana.

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