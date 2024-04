Elisoccorso e viabilità in Valnerina, Fausti (Lega): “Con il nostro lavoro aiutiamo il territorio” - Tuttoggi.info

Due interventi dell'elisoccorso in pochi giorni a Norcia. E si evidenzia sempre più la necessità di una variante a Serravalle

“Due interventi salva vita in Valnerina in pochi giorni, lo strumento dell’elisoccorso si sta rivelando fondamentale, chi lo critica non conosce la realtà dei fatti”. A intervenire è il segretario della Lega Valnerina, Valentina Fausti.

“Nel giro di una settimana gli operatori e medici dell’elisoccorso, con base a Foligno, hanno salvato due vite preziose – spiega Fausti – Prima sono intervenuti per garantire le cure adeguate a un bambino colto da convulsioni e trasportato d’urgenza in ospedale. Poi hanno raggiunto e messo in salvo un motociclista dopo un pericolo incidente occorso in strada di Serravalle. Due operazioni che testimoniano l’utilità per la regione Umbria di poter disporre di uno strumento simile, voluto e realizzato grazie al lavoro della giunta Tesei, che permette di arrivare in poco tempo in zone anche impervie di questo territorio che difficilmente possono essere raggiunte su strada. La velocità di intervento, molto spesso, è ciò che fa la differenza tra il salvare una vita e perderla e oggi il territorio della Valnerina si sente più protetto” continua il segretario leghista.

“Significativo l’intervento svolto per trarre in salvo il motociclista sulla strada di Serravalle, in quanto gli operatori hanno dovuto mettere in pratica quanto affinato in queste settimane nelle esercitazioni indispensabili per questo tipo di interventi estremi. Torniamo a sottolineare, visto quanto accaduto, la necessità di mettere in sicurezza la variante di Serravalle. Negli ultimi giorni, si è verificato anche un blocco del traffico durato delle ore, a causa di due mezzi pesanti provenienti da direzioni opposte che si sono incastrati. Il tratto va allargato e adeguato alle esigenze del territorio, come più volte affermato dall’assessore regionale Enrico Melasecche che sta lavorando in tal senso, potendo usufruire di fondi PNRR che consentirebbero ai turisti, ai residenti, agli operatori economici di percorrerla senza intoppi e in piena sicurezza. La strada della Valnerina è la più bella d’Italia – conclude Valentina Fausti – adesso rendiamola ancora più sicura. Dopo l’elisoccorso sarebbe l’ennesimo passo in avanti per il nostro territorio”.