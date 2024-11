Elezioni regionali: I medici cattolici di Perugia e di Terni non hanno un loro candidato, ma dei principi-valori da sostenere - Tuttoggi.info

Anche i medici delle Sezioni AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani) di Perugia e di Terni rivolgono il loro “appello-invito” in vista delle elezioni regionali del 17-18 novembre, ribadendo quanto già espresso dai Vescovi umbri, quello di non avere un loro candidato presidente e consigliere, ma dei principi-valori da sostenere attraverso tutti quei candidati che li condividono facendoli propri. Questo, in sintesi, è il messaggio della lettera aperta firmata dai presidenti delle Sezioni perugina e ternana dell’AMCI, i dottori Marco Dottorini e Alberto Virgolino. Il testo integrale rivolto ai medici cattolici dell’Umbria è riportato di seguito.

Care/i Colleghe/i

siamo vicini ad un nuovo appuntamento elettorale molto importante per la nostra Regione. Pur rispettando la decisone personale di ciascuno e la sua piena indipendenza ed autonomia di scelta partitica, auspichiamo che nel nostro discernimento venga data la priorità ai temi di maggior valore etico, fondamento della comune vita civile, quali:

– la promozione di una cultura di profondo rispetto per ogni persona, in particolare per i più poveri, i più deboli e i più fragili della società;

– il riconoscimento pieno della dignità della vita umana e la sua tutela dal concepimento e in ogni sua fase dell’esistenza, degna sempre di accoglienza e di cura, senza discriminazioni di sorta, fino al suo termine naturale;

– il rispetto della dignità della donna, in tutti i suoi ruoli nella società, in particolare quello di madre;

– la promozione della famiglia naturale, costituita da un uomo e una donna, che riconoscono la preziosità del dono dei figli per loro e per l’intera società;

– Il rispetto della identità sessuale, elemento costitutivo della persona, geneticamente e biologicamente determinata, e maturata fin dai primi anni di vita mediante il naturale rapporto con le figure materne e paterne; un diverso orientamento sessuale non deve, comunque, costituire motivo di discriminazione sociale.

Alla luce delle linee politiche che le diverse parti hanno proposto per ottenere i rispettivi consensi elettorali, sappiamo privilegiare quelle che, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, sono in linea con i principi fondamentali che abbiamo indicato.

Nell’intento di offrirvi soltanto uno spunto di riflessione in quanto medici cattolici, per una scelta elettorale coerente e congruente al nostro Credo, vi porgiamo un cordiale saluto.

Alberto Virgolino e Marco Dottorini