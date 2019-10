Elezioni, informazioni per l’esercizio del voto degli elettori non deambulanti a Foligno

In occasione delle elezioni del 27 ottobre si informa che gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedie a rotelle, possono esercitare il voto nelle seguenti sezioni prive di barriere architettoniche: Foligno sezione 2 – scuola elementare via Piermarini; sezione 6 – scuola elementare via Mameli; sezione 10 – scuola elementare via Monte Cervino, sezione 13 – scuola elementare via Fiume Trebbia; sezione 18 – scuola elementare via Santa Caterina; sezione 24 – scuola media via Monte Soratte; sezione 34 – ospedale civile via Arcamone; sezione 41 scuola elementare via Tiziano; sezione 28 Sant’Eraclio scuola media Largo Garibaldi; sezione 32 Maceratola scuola materna via Larga; sezione 35 Scafali scuola elementare via Monte Cologna; sezione 47 Scopoli centro sociale Via Li Attoni; Colfiorito scuola elementare via Adriatica.

Si ricorda che il numero telefonico per chiedere al Comune di essere trasportati al seggio elettorale è il seguente: 0742//321473.

