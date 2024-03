Elezioni Gubbio, Francesco della Porta candidato sindaco dell'associazione "Per i Beni comuni" - Tuttoggi.info

"Tema salute-ambiente al centro del programma", Della Porta è il 6° candidato sindaco

Salgono a 6 i candidati a primo cittadino per Gubbio alle prossime elezioni amministrative. Anche l’associazione Per i Beni Comuni, dopo l’ultima assemblea interna, ha infatti deciso all’unanimità di partecipare alle consultazioni con una propria lista, che sosterrà Francesco Della Porta come candidato sindaco.

“Il programma – fanno sapere – caratterizzato dalle parole paradigmatiche Ambiente, Lavoro e Cura, è un invito a chi non si rassegna allo stato delle cose presenti, ai rapporti di forza dati e alla perdita di autonomia della politica incapace di rispondere ai bisogni dei cittadini, di tutelare i loro diritti e allo stesso tempo incapace di produrre prospettive future. Facciamo appello al coinvolgimento concreto delle generazioni più giovani, confidando che competenza e innovazione, partecipazione e democrazia saranno gli strumenti per fare di Gubbio un luogo di eccellenza di politiche e pratiche sociali, e di iniziative economiche e culturali in linea con le vocazioni del territorio“.

“Per i beni comuni” fa sapere come sia avvenuto “uno psicodramma all’interno del campo ‘non troppo largo’ che ha contrapposto due personalità (Tasso e Nafissi, ndr), non due programmi contrastanti. Lo scontro tra quest’ultime ha allontanato il fuoco dai programmi elettorali, consentendo di estromettere il tema salute-ambiente. Siamo convinti che questo sia fondamentale per la città, che il punto di vista che proponiamo possa davvero trasformare il destino del nostro territorio. Siamo pronti ad accogliere – e non escludere – chiunque riconosca la necessità di un cambio di prospettiva per Gubbio. Il nostro tavolo è apparecchiato, il nostro campo aperto e anche la figura di Francesco della Porta è a disposizione del campo progressista e della città”.

Sugli altri versanti “Gubbio città europea” ha deciso di “non partecipare al campo politico del centrosinistra tradizionale eugubino rappresentato da “Patto Avanti”, ma di sostenere, senza impegnare il simbolo dell’Associazione, la candidatura di personalità di Rocco Girlanda (Rinascimento eugubino) per i numerosi punti di incontro su questioni programmatiche per noi fondamentali ed insopprimibili”.

Mentre Alessia Tasso ottiene l’appoggio di Socialismo XXI, Gubbio Città Futura, che sostiene Leonardo Nafissi, nelle prossime ore cercherà di attrarre a sé nuovi alleati, tra cui ‘Cantiere Sociale’ di Tognoloni. Pronti alla battaglia di giugno anche il candidato del centrodestra Vittorio Fiorucci, che ha da poco annunciato la lista civica “Club Millennials”, tutta dedicata ai giovani, e Angelo Baldinelli di Alternativa Popolare, il primo uscito allo scoperto.