Elezioni Gubbio, Baldinelli non è più candidato sindaco "Appoggio Girlanda con una mia lista" - Tuttoggi.info

L'ex coordinatore locale di Alternativa Popolare fa un passo indietro e si schiera con il candidato di di Rinascimento Eugubino “Unire le forze per vincere. Ce lo chiede la città”



Era stato il primo a rompere gli indugi e candidarsi sindaco ma in queste ore è arrivato il colpo di scena. Angelo Baldinelli – ormai ex coordinatore di Alternativa Popolare – ha infatti deciso di fare un passo indietro per la corsa alla poltrona di primo cittadino, rinunciando alla candidatura e appoggiando Rocco Girlanda con una propria lista civica.

“La politica deve poter ragionare sempre nell’interesse pubblico e non all’insegna di obiettivi personalistici” ha fatto sapere Baldinelli, sottolineando come “sia utile ricercare una unione forte e credibile, necessaria per vincere le elezioni e cambiare la città. Tutti gli eugubini si sono accorti del momento drammatico nel quale è piombata la città. Il tema giovanile e quello di lavoro e sviluppo economico, con la conseguente emorragia demografica, ha raggiunto livelli preoccupanti. Scendere sotto i 30mila abitanti, significherebbe anche perdere ingenti risorse finanziarie legate ai trasferimenti dello Stato, che ci penalizzerebbe ulteriormente“.

“Ho maturato la convinzione – ha aggiunto – che questo Comune, per risorgere da questa drammatica situazione, abbia bisogno di un cambio di passo. Per questo mi sono sentito in dovere di ricercare una unione di intenti con altri candidati a me vicini per idee e proposte programmatiche, dialogando sia con Fiorucci che con Girlanda, ma alla fine ho trovato maggiore convergenza e unità di intenti con il secondo, sia perché nelle sue esperienze a livello nazionale è stato in grado di portare importanti risorse economiche alla città, dimostrando capacità e competenze necessarie in politica per ben governare, sia perché vedo in questo progetto civico, l’unica possibilità vincente e capace di dare discontinuità alla giunta Stirati”.

“Il mio passo indietro di oggi sarà utile alla città per farne dieci in avanti domani, iniziando così una nuova e produttiva stagione politica quanto mai necessaria”. Baldinelli sottolinea infine un importante passaggio, quello relativo alla condivisione di tale scelta, accettata all’unanimità sia da tutto il gruppo che lo segue e lo sostiene da mesi, sia dal coordinatore regionale di Alternativa Popolare Riccardo Corridore. “Ora avanti determinati con la nostra lista civica nel sostenere Rocco Girlanda Sindaco, per vincere e far rinascere la nostra amata Gubbio”.