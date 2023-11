Angelo Baldinelli primo candidato sindaco di Gubbio, ad annunciarlo è...un segnaposto - Tuttoggi.info

L'attuale consigliere comunale del Gruppo Misto sarà in corsa per la poltrona di primo cittadino con Alternativa Popolare di Bandecchi, il curioso "spoiler" arrivato tramite una diretta Facebook

E’ arrivata nel modo più “singolare” possibile – annunciata da un segnaposto – la prima candidatura ufficiale a sindaco di Gubbio per le Amministrative 2024.

Si tratta di Angelo Baldinelli, consigliere comunale del Gruppo Misto e coordinatore locale di Alternativa Popolare, scelto per la corsa a Palazzo Pretorio proprio dal partito di Stefano Bandecchi.

Come detto lo “spoiler” è arrivato direttamente da una diretta Facebook di Baldinelli, registrata durante un incontro di Alternativa Popolare a Terni lo scorso lunedì 13 novembre, dov’erano presenti anche i candidati alla presidenza della Regione e al Comune di Perugia, rispettivamente Riccardo Corridore e Davide Baiocco.

Il coordinatore eugubino di AP, seduto al tavolo dei vertici del partito, ha inquadrato per pochi secondi il suo segnaposto, dov’era chiaramente scritto “Angelo Baldinelli Candidato Sindaco di Gubbio”, notizia che in quella serata era a conoscenza solo dei presenti.

Già ex coordinatore comunale di Forza Italia, poi passato alla Lega come candidato al Consiglio Comunale nel 2019 e infine approdato nel Gruppo Misto e in Italexit di Gianluigi Paragone, ora Angelo Baldinelli si prepara dunque alla corsa per la poltrona di sindaco di Gubbio sotto l’insegna di Alternativa Popolare. Dalle altri parti si attende l’ufficialità di altri nomi già nell’aria da tantissimo tempo, su tutti quello dell’attuale vicesindaco Alessio Tasso, in quota LeD e Leonardo Nafissi per Città Futura