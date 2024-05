Elezioni 2024, in Umbria si vota in 60 Comuni: almeno 224 liste in campo - Tuttoggi.info

L'8 e 9 giugno 2024 si vota in 39 Comuni del Perugino e 21 del Ternano. Depositate le liste. Articolo in aggiornamento

Almeno 224 liste in campo e quasi 150 candidati a sindaco in totale per le elezioni amministrative in 60 Comuni dell’Umbria (39 in provincia di Perugia, 21 in quella di Terni) in programma l’8 e 9 giugno 2024. Salvo colpi di scena ed eventuali esclusioni da parte delle commissioni elettorali circondariali, sono questi i numeri che caratterizzeranno le elezioni comunali 2024 nel cuore verde d’Italia. Ieri mattina, infatti, scadevano i termini per il deposito delle liste, dei simboli e dei programmi ed ora la campagna elettorale è pronta ad entrare nel vivo.

Fari puntati su Perugia, dove i candidati a sindaco sono 5, con 19 liste a loro sostegno: Davide Baiocco (Forza Perugia, Alternativa Riformista – Italexit), Leonardo Caponi (Pci Perugia contro la guerra e neoliberismo), Vittoria Ferdinandi (Perugia Sanità Pubblica, Movimento 5 Stelle, Anima Perugia, Orchestra per la Vittoria, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Pensa Perugia), Massimo Monni (Perugia Merita) e Margherita Scoccia (Progetto Perugia, Lega, Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, Perugia Civica, Fratelli d’Italia, Futuro Giovani, UDC-Unione di Centro, Perugia Amica).

In Alta Valle del Tevere al voto andranno 5 Comuni: Pietralunga, San Giustino, Citerna, Lisciano Niccone e Montone.

Nel Trasimeno si voterà quasi ovunque: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Piegaro, Tuoro.

C’è poi Bastia Umbra, con 4 candidati a sindaco: Paola Lungarotti, Catia Degli Esposti, Erigo Pecci e Matteo Santoni. A Torgiano, invece, la sfida è tra il sindaco uscente Eridano Liberti e Pierluigi De Rosa.

Nella Media Valle del Tevere le urne saranno aperte a Marsciano (contro il sindaco uscente Francesca Mele ci sono Michele Moretti e Sabatino Ranieri), Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana e Monte Castello di Vibio.

In Alto Chiascio si voterà sia a Gubbio (ben 6 candidati) che a Gualdo Tadino (3 candidati), ma anche Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo e Sigillo.

La seconda città dell’Umbria più grande al voto per eleggere il nuovo sindaco è Foligno, con il primo cittadino uscente Stefano Zuccarini che sarà sfidato da Mauro Masciotti, Enrico Presilla e Moreno Finamonti.

Nel Folignate, si voterà a Spello, Montefalco e Gualdo Cattaneo.

Nello Spoletino, alle urne si andrà a Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria.

Molti i comuni al voto anche in Valnerina, compresa Norcia (qui i candidati a sindaco sono Nicola Alemanno, Giuliano Boccanera, Francesco Filippi e Cristina Sensi). Si voterà a Preci, Cerreto di Spoleto, Sellano, Vallo di Nera e Sant’Anatolia di Narco.

In provincia di Terni si andrà al voto come detto in ben 21 Comuni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Arrone, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo e Stroncone. Nella città della Rupe i candidati a sindaco sono 4: a cercare di sfilare la fascia tricolore al sindaco uscente Roberta Tardani saranno Stefano Biagioli, Giordano Conticelli e Roberta Palazzetti.

(articolo in aggiornamento)