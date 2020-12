Edificio fatiscente pericoloso a Pantalla, sarà demolito - Tuttoggi

Per colpa dell'edificio pericoloso, la strada su cui si affaccia è a senso unico alternato. Comune Todi emette ordinanza di demolizione

Dopo anni di attesa, l’Amministrazione comunale di Todi si avvia finalmente a risolvere uno dei problemi, che, da tempo, preoccupa la frazione di Pantalla. Vale a dire quello di un edificio in stato di abbandono e a rischio crollo.

L’iniziativa è stata presa su impulso dei consiglieri Pagliochini, Pennacchi e Baiocco.

Senso unico alternato per colpa delle transenne dell’edificio

Negli anni sono stati infatti diversi gli appelli perché si trovasse una soluzione per questa palazzina, situata proprio all’ingresso della via che conduce alla Chiesa ed al Castello. Le sue condizioni di degrado, oltre tutto, mettono costantemente a rischio tanto i passanti quanto i veicoli che percorrono la strada. Strada che è stata in parte occupata da transenne, e che quindi può essere utilizzata soltanto a senso unico alternato.

Ordinanza di demolizione dell’immobile

Ora la Giunta Comunale ha approvato una direttiva che prevede l’emissione di una Ordinanza di demolizione e rimozione del pericolo a carico della proprietà dell’immobile, ovvero la Società Tiberina Immobiliare S.r.l..

Contemporaneamente, la direttiva prevede – qualora la proprietà fosse inadempiente – che si proceda comunque alla demolizione dell’immobile, con una procedura di esecuzione “in danno”, con recupero delle spese sostenute da parte dell’Ente.

A seguito del provvedimento della Giunta Municipale, il responsabile del servizio ha formalizzato incarico ad un professionista (Ingegnere), che ha già iniziato il proprio lavoro, effettuando un sopralluogo. A breve, quindi, anche questo problema legato all’edificio sarà definitivamente risolto.