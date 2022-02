Ecosistema Italia centrale, accordo di UniPerugia con Università Abruzzo e Marche - Tuttoggi

Approvato dalla giunta regionale l’endorsement all’ecosistema di innovazione promosso dall’università di perugia con università di abruzzo e marche

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato, nella seduta odierna, l’endorsement alla presentazione di un progetto per la realizzazione di un ecosistema di innovazione nell’Italia centrale, che parteciperà al bando del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) all’interno della missione del PNRR “Dalla ricerca all’impresa”.

“Un progetto – ha dichiarato l’assessore Michele Fioroni – fortemente voluto dalla Giunta Regionale, frutto di un nuovo modello di innovazione che avvicina realmente la ricerca alle imprese del nostro territorio. La sperimentazione di un ecosistema sovra-regionale potrà creare numerose opportunità, in termini di ricerca duale e di creazione di nuove imprese”.

“Con la manifestazione di interesse approvata oggi in Giunta – ha aggiunto – si concretizza un percorso che ci vede da mesi impegnati al fianco dell’Università di Perugia per realizzare una progettualità veramente competitiva. La scelta, inoltre, di proporre due spoke, uno sui nanomateriali e uno biomateriali, è un segnale importante, in cui le competenze del nostro Ateneo incontrano una visione politica forte, che vede nella specializzazione sui materiali innovativi uno strumento per rilanciare il tessuto economico regionale”.

“Un ottimo esempio di collaborazione tra enti e istituzioni – ha concluso l’assessore Fioroni – che ringrazio nelle persone dei Magnifici Rettori e dei loro delegati”.