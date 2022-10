E45, da oggi chiuso lo svincolo di Pontenuovo - Tuttoggi

Da martedì 11 ottobre fino sarà interessato dai lavori lo svincolo di Pontenuovo (Deruta) che sarà temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena

Avanzano sulla E45 gli interventi per la sostituzione e l’adeguamento della segnaletica verticale. In particolare sono in corso i lavori per la sostituzione dei portali di svincolo.

Da martedì 11 ottobre fino sarà interessato lo svincolo di Pontenuovo (Deruta) che sarà temporaneamente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare l’uscita di Deruta Nord. Il completamento è previsto entro sabato 15 ottobre.